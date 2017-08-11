В Центральном парке появился автомат c пледами

В Центральном парке Новосибирска появился автомат по продаже пледов — к нему ведут указатели с ироничной надписью «Таким летом лучше прийти за пледом».





Автомат с пледами поставили у театра музкомедии





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор парка Владимир Козырев, автомат установили на месяц в партнёрстве с ИКЕА. При этом он не исключил, что после акции такая услуга может появиться и в администрации парка.







«Попробовали вендинговый автомат, [чтобы понять] как вообще люди будут реагировать, — объяснил руководитель парка. — Может, им просто будет приятно куда-нибудь бежать и по пути взять пледик».







К автомату ведут описывающие погоду последних дней указатели





Машину по продаже одеял установили на площадке возле театра музкомедии — к нему ведут несколько указателей на дорожках парка. В автомате продаются пледы «Витмусса» за 149 рублей, столько же они стоят на официальном сайте ИКЕА. Пока воспользоваться новой услугой не получится. Устанавливающие автомат рабочие рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что запустят его только завтра, 12 августа.





Работники киосков в парке с интересом отнеслись к новинке, но запустят автомат только завтра





В конце июля Центральный парк объявил конкурс на ремонт фасада и наружное освещение здания администрации, на это из бюджета парка выделили 2,8 миллиона рублей. Итоги торгов подведут 21 августа.







«У нас в этом году была задача — освещение и дорожки довести до ума и фасады сделать. В сентябре-октябре планируем до 50 саженцев [деревьев] высадить и посеять траву, чтобы люди понимали, что у нас уже через год будет нормальное основание для того, чтобы полежать на травке», — добавил Владимир Козырев.