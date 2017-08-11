Московские экономисты нагадали новосибирцам рост доходов

По мнению московских специалистов, рост зарплат продлится до следующего лета
По мнению московских специалистов, рост зарплат продлится до следующего лета

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование регионов и спрогнозировал зарплаты россиян на ближайший год — на рост благосостояния могут рассчитывать и новосибирцы.


Аналитики изучили экономическую статистику, а также динамику уровня доходов населения, напряжённость на рынке труда, готовность жителей покупать крупную бытовую технику и переехать в другой город. Результаты опубликовали в виде рейтинга.


Расчёты показали, что в ближайшие месяцы наибольшего роста доходов можно ждать жителям Краснодарского края, Амурской области и Якутии — эти регионы заняли первые три строчки рейтинга. Снижение доходов прогнозируют в Мурманской области, Республике Коми и Ростовской области.


Новосибирская область оказалась в середине рейтинга — на 31-м месте, опередив Санкт-Петербург.


«Рост российской экономики и реального благополучия граждан с высокой вероятностью продлится по крайней мере до лета 2018 года. Рост реальных зарплат россиян в течение ближайшего года может оказаться весьма значительным — 5 % или выше. С другой стороны, осенью 2018 года возможно замедление экономического роста», — посчитали авторы исследования.


С выводами аналитиков согласен и новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. Но он считает, что доходы новосибирцев вырастут в пределах 1 %, а не 5 %.


«Скорее всего, рост доходов населения в предвыборное время действительно будет наблюдаться. Уже наблюдается некий рост заработной платы в течение этого года — это по статистике. Часть носит бумажный характер. Безусловно, будет уже обещанная индексация пенсий, и это приведёт к росту доходов как реальных, так и номинальных. Идёт оживление после завершения рецессии, срабатывает эффект низкой базы — когда у вас до этого было падение, а тут начался сильный рост.


Бурного роста не получится, но рост будет», — рассказал экономист. 


В последние 4 месяца НГС.НОВОСТИ провели на сайте опрос населения о том, почувствовали ли они падение своих доходов. На момент публикации участие в нём приняли 34,5 тысячи новосибирцев. Большинство из них (44,6 %) ответили, что ощутили снижение заработков и хотят это исправить, но не знают каким образом.


Московские экономисты нагадали новосибирцам рост доходов (инфографика)


Ранее НГС.НОВОСТИ предлагали читателям сравнить свою зарплату с доходами других жителей Новосибирской области.

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Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной, инфографика автора

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