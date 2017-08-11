Московские экономисты нагадали новосибирцам рост доходов

По мнению московских специалистов, рост зарплат продлится до следующего лета

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал исследование регионов и спрогнозировал зарплаты россиян на ближайший год — на рост благосостояния могут рассчитывать и новосибирцы.







Аналитики изучили экономическую статистику, а также динамику уровня доходов населения, напряжённость на рынке труда, готовность жителей покупать крупную бытовую технику и переехать в другой город. Результаты опубликовали в виде рейтинга.







Расчёты показали, что в ближайшие месяцы наибольшего роста доходов можно ждать жителям Краснодарского края, Амурской области и Якутии — эти регионы заняли первые три строчки рейтинга. Снижение доходов прогнозируют в Мурманской области, Республике Коми и Ростовской области.







Новосибирская область оказалась в середине рейтинга — на 31-м месте, опередив Санкт-Петербург.







«Рост российской экономики и реального благополучия граждан с высокой вероятностью продлится по крайней мере до лета 2018 года. Рост реальных зарплат россиян в течение ближайшего года может оказаться весьма значительным — 5 % или выше. С другой стороны, осенью 2018 года возможно замедление экономического роста», — посчитали авторы исследования.







С выводами аналитиков согласен и новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. Но он считает, что доходы новосибирцев вырастут в пределах 1 %, а не 5 %.







«Скорее всего, рост доходов населения в предвыборное время действительно будет наблюдаться. Уже наблюдается некий рост заработной платы в течение этого года — это по статистике. Часть носит бумажный характер. Безусловно, будет уже обещанная индексация пенсий, и это приведёт к росту доходов как реальных, так и номинальных. Идёт оживление после завершения рецессии, срабатывает эффект низкой базы — когда у вас до этого было падение, а тут начался сильный рост.





Бурного роста не получится, но рост будет», — рассказал экономист.





В последние 4 месяца НГС.НОВОСТИ провели на сайте опрос населения о том, почувствовали ли они падение своих доходов. На момент публикации участие в нём приняли 34,5 тысячи новосибирцев. Большинство из них (44,6 %) ответили, что ощутили снижение заработков и хотят это исправить, но не знают каким образом.











Ранее НГС.НОВОСТИ предлагали читателям сравнить свою зарплату с доходами других жителей Новосибирской области.

