«Кто пойдёт на остановку, будьте осторожны»: сибиряк встретил медведей на дороге в Мочище

Заметил медведей горожанин на 1-м Мочищенском шоссе
Заметил медведей горожанин на 1-м Мочищенском шоссе

Утром 11 августа новосибирец заметил медведицу и медвежонка около посёлка Мочище.


«В 4:30 утра ехали с женой из города. Между остановками "Лесная" и "Дачная" на обочине дороги мирно раздирали выставленные пакеты с мусором медведица с медвежонком, примерно годовалым. Не побоялись даже света фар. Кто утром пойдёт на остановку, будьте осторожны», — написал новосибирец в соцсети «ВКонтакте».


Первые сообщения о медведе, гуляющем недалеко от Северного объезда, появились в этом году в начале июля — грибники заметили его следы, а несколько человек даже видели издалека. Тогда в природоохранной инспекции заявили: зверь, скорее всего, пришёл из Колыванского района. Убивать или даже прогонять косолапого охотоведы отказались: «Это особо охраняемая природная территория, здесь, скажем так, зверям больше рады, чем людям, поэтому здесь никаких таких мер к нему применяться не будет. Тем более что медведь — это умный зверь, я сомневаюсь, что будут какие-то особо конфликтные ситуации», — заявляли они ранее НГС.НОВОСТИ.


Директор природоохранной инспекции НСО Валерий Шрейдер посоветовал читателям НГС.НОВОСТИ, как вести себя при встрече с медведем: не нужно паниковать и провоцировать хищника.


«Бежать ни в коем случае ни от какого зверя нельзя, потому что это чревато: у зверя срабатывает инстинкт, особенно у хищного. Он пытается догнать то, что от него убегает», — пояснял специалист.


При встрече с медведем лучше начать кричать и топать: в этом случае медведь, скорее всего, испугается и убежит. Ещё можно притвориться мёртвым, советует Шрейдер.

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Ксения Евдокимова
Фото Ильи Нечаева (РИА Новости)

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