Чиновники решили переименовать гостиницу «Северная» в «Сибирское гостеприимство»

Гостиница «Северная» на проспекте Дзержинского, 32

Власти Новосибирска решили переименовать муниципальную гостиницу «Северная», которая работает на проспекте Дзержинского с 1961 года.





Чиновники считают, что название гостиницы ассоциируется с холодом — поэтому выглядит непривлекательно для клиентов. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.





«Гостиницу "Северная" собираются переименовать в "Сибирское гостеприимство"», — сообщил руководитель департамента.







По его словам, изменится не только вывеска на здании. Название «Сибирское гостеприимство» получит и само муниципальное унитарное предприятие, которое управляет гостиницей. Вместе с этим расширятся и его полномочия. После смены названия бывшее МУП «Гостиница "Северная"» будет заниматься, например, организацией социальных ярмарок.







Новое имя гостиница получит в ближайшее время, обещает Люлько. «Сейчас документы находятся на согласовании», — пояснил начальник департамента.





В этом году в Новосибирске уже звучали идеи по смене привычных названий. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать улицу Сакко и Ванцетти в честь семьи Игнатовых. Но мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против этой идеи.