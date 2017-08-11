Чиновники решили переименовать гостиницу «Северная» в «Сибирское гостеприимство»
Власти Новосибирска решили переименовать муниципальную гостиницу «Северная», которая работает на проспекте Дзержинского с 1961 года.
Чиновники считают, что название гостиницы ассоциируется с холодом — поэтому выглядит непривлекательно для клиентов. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
«Гостиницу "Северная" собираются переименовать в "Сибирское гостеприимство"», — сообщил руководитель департамента.
По его словам, изменится не только вывеска на здании. Название «Сибирское гостеприимство» получит и само муниципальное унитарное предприятие, которое управляет гостиницей. Вместе с этим расширятся и его полномочия. После смены названия бывшее МУП «Гостиница "Северная"» будет заниматься, например, организацией социальных ярмарок.
Новое имя гостиница получит в ближайшее время, обещает Люлько. «Сейчас документы находятся на согласовании», — пояснил начальник департамента.
В этом году в Новосибирске уже звучали идеи по смене привычных названий. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров предложил переименовать улицу Сакко и Ванцетти в честь семьи Игнатовых. Но мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против этой идеи.
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Ольга Хмелевская
Фото google.ru/maps