Вождь мигрантов: новосибирец пристроил на работу 240 гастарбайтеров и получил 3 года

За пять лет мужчина принял на работу больше 240 мигрантов

Следственное управление на транспорте МВД России по СФО отправило в суд уголовное дело в отношении 56-летнего предпринимателя, который фиктивно устраивал мигрантов на работу в свою фирму.







На счету мужчины — уже второе уголовное дело. Ранее суд приговорил его к трём годам лишения свободы за «трудоустройство» более 200 мигрантов. «Были выявлены дополнительные факты, более 40, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО. — Там система была одинаковая, такая же, как и по первому уголовному делу».





В ведомстве рассказали, что мужчина держит свою точку на вещевом рынке. Он сам торговал вещами из Китая, и, по версии следствия, находил своих «клиентов» тоже сам. «Там как сарафанное радио работало, — говорят в транспортной полиции, — что он может оказать какую-то помощь. Находил и сам мигрантов, просто беседовал с ними и предлагал свои услуги». Торговец занимался этим пять лет, с 2011-го по 2016 год. Попался он транспортной полиции на вокзале, когда передавал мигрантам уже оформленные документы.





Документы новосибирец делал на совесть — от трудового договора до справки о доходах. За свои услуги брал от полутора до двух тысяч рублей в месяц, платили ему, как правило, полгода.





В апреле Дзержинский районный суд уже приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции») и ч. 2 ст. 327 («Подделка и сбыт официальных документов»). Второе дело в суд отправили 11 августа — судя по всему, теперь условный срок заменят реальным.





Напомним, в прошлом году другой новосибирец подделал штамп о прописке, чтобы устроить ребёнка в престижную школу. Суд приговорил мужчину к штрафу в 13 тысяч рублей. К слову, фиктивный документ обошёлся сибиряку и того дороже — за «бумажку» мужчина отдал 18 тысяч рублей.