Пропавшие на почте 28 тысяч отдали внукам сибирячки в Киеве

Внуки получили деньги от бабушки только через 26 дней
Внуки получили деньги от бабушки только через 26 дней

Жительница Новосибирска, отправившая почтой 28 тысяч рублей дочери в Киев, сообщила о том, что семья получила деньги спустя 26 дней.


Это произошло 10 августа — на следующий день после того, как об этой истории рассказали НГС.НОВОСТИ.


«Я считаю, что деньги дошли благодаря вам. Мне звонили из управления [федеральной почтовой связи Новосибирской области] — да откуда, господи, только не звонили — и они сами же проговорились, что они ехали уже домой и увидели заметку, вашу вот эту статью, и только тогда кинулись решать проблему. Всё это под контролем Москвы уже пошло. Самое смешное, знаете, то, что я ведь носила туда официальные заявления и на поиск, и на всё прочее, эти документы нигде у них не засветились, хотя они мне их регистрировали. А они отреагировали только на ваше выступление, только после него забегали», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Марина Борисова.


Ранее Борисова рассказывала, что отправила своей дочери в Киев денежный перевод в почтовом отделении на улице Петухова ещё 15 июля. Эти деньги предназначались внукам сибирячки — бабушка хотела помочь подготовить их к школе. Но через пару дней после перевода на горячей линии Почты России сообщили, что операция в системе не зарегистрирована. 


В пресс-службе Почты России поясняли, что задержка перевода произошла из-за технического сбоя и адресат получит деньги в ближайшие дни. 

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Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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