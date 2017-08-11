Экстренная посадка рейса из Новосибирска: у маленького ребёнка поднялась температура

«Скорая помощь» ждала маму с ребёнком у трапа самолёта

Стало известно состояние маленького ребёнка с рейса «Новосибирск – Москва», экстренно севшего в Екатеринбурге минувшей ночью: у девочки поднялась температура.





Вчера в Екатеринбурге в 21:17 по местному времени экстренно приземлился самолёт авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Москву. Самолёт сел из-за ухудшения здоровья полуторагодовалого ребёнка.







«Это девочка, жительница Новосибирска. У неё поднялась температура, предварительный диагноз — ОРВИ. Девочка с мамой госпитализированы в больницу № 8 в Екатеринбурге», — рассказала НГС.НОВОСТИ Елена Епимахова, пресс-секретарь Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.







По её словам, экипаж посчитал, что состояние девочки на борту может ухудшиться, и пилот принял решение посадить самолёт в ближайшем аэропорту — в Екатеринбурге. Когда самолёт приземлился, «скорая помощь» уже ждала маму с ребёнком у самолёта.







Екатеринбургский портал E1.RU со ссылкой на Горздрав сообщает, что девочка болела ОРЗ, и при повышении температуры у неё начались фебрильные судороги.





Елена Епимахова уточнила, что из Екатеринбурга рейс вылетел в Москву через час после вынужденной посадки.

