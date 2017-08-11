Власти ищут в Новосибирске туристов с опасным вирусом из Турции

Роспотребнадзор ищет заболевших вирусом Коксаки в Новосибирской области

Роспотребнадзор по Новосибирской области начал искать жителей Новосибирской области, пострадавших от опасного турецкого вируса Коксаки.





Ведомство объявило о сборе обращений «в связи с сообщениями об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турецкой Республики», сообщил 11 августа официальный сайт управления.







Волна новостей об опасном вирусе началась 7 августа с публикации на сайте «РЕН ТВ» под заголовком «Турция скрывает эпидемию опасного вируса Коксаки на своих курортах». Телеканал сообщил о 30 заболевших только в одном из турецких отелей. Затем сообщения подхватили другие федеральные СМИ и соцсети.





При этом официальных подтверждений о случаях заражения вирусом нет, утверждает на своём сайте Ассоциация туроператоров России.





Вирус Коксаки (Coxsackie) относится к группе энтеровирусов. Он сопровождается лихорадкой и сыпью на руках, ногах и во рту, отметили в ассоциации.







По информации министерства здравоохранения Новосибирской области на 11 августа, на территории региона заболевших вирусом не зарегистрировано.







Тем не менее новосибирский Роспотребнадзор ищет людей, которые заболели вирусом, и просит сообщать о случаях заболевания на горячую линию 8-800-350-50-60 и на электронную почту, указанную на сайте ведомства.





В письмах и звонках в управление нужно указать время поездки в Турцию, симптоматику заболевания, место отдыха и название туроператора.







«Обращаем внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — предупредили в Роспотребнадзоре.







Ранее специалисты ведомства составили список опасных болезней, которыми можно заразиться на популярных у новосибирцев курортах. В управлении напомнили, что в 2016 году и первой половине 2017 года в НСО зафиксировали 2 случая привезённой малярии и 20 случаев лихорадки Денге.