Власти ищут в Новосибирске туристов с опасным вирусом из Турции
Роспотребнадзор по Новосибирской области начал искать жителей Новосибирской области, пострадавших от опасного турецкого вируса Коксаки.
Ведомство объявило о сборе обращений «в связи с сообщениями об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турецкой Республики», сообщил 11 августа официальный сайт управления.
Волна новостей об опасном вирусе началась 7 августа с публикации на сайте «РЕН ТВ» под заголовком «Турция скрывает эпидемию опасного вируса Коксаки на своих курортах». Телеканал сообщил о 30 заболевших только в одном из турецких отелей. Затем сообщения подхватили другие федеральные СМИ и соцсети.
При этом официальных подтверждений о случаях заражения вирусом нет, утверждает на своём сайте Ассоциация туроператоров России.
Вирус Коксаки (Coxsackie) относится к группе энтеровирусов. Он сопровождается лихорадкой и сыпью на руках, ногах и во рту, отметили в ассоциации.
По информации министерства здравоохранения Новосибирской области на 11 августа, на территории региона заболевших вирусом не зарегистрировано.
Тем не менее новосибирский Роспотребнадзор ищет людей, которые заболели вирусом, и просит сообщать о случаях заболевания на горячую линию 8-800-350-50-60 и на электронную почту, указанную на сайте ведомства.
В письмах и звонках в управление нужно указать время поездки в Турцию, симптоматику заболевания, место отдыха и название туроператора.
«Обращаем внимание, что при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — предупредили в Роспотребнадзоре.
Ранее специалисты ведомства составили список опасных болезней, которыми можно заразиться на популярных у новосибирцев курортах. В управлении напомнили, что в 2016 году и первой половине 2017 года в НСО зафиксировали 2 случая привезённой малярии и 20 случаев лихорадки Денге.
Мария Морсина
Фото Татьяны Кривенко