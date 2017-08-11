«Тойота» врезалась в автобус и вылетела на тротуар на Бориса Богаткова

«Тойота» вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода
«Тойота» вылетела на тротуар и снесла знак пешеходного перехода

Утром 11 августа на перекрёстке в Октябрьском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с автобусом № 39, а потом вылетела на тротуар и снесла дорожный знак.


Авария случилась около 6:45 на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Лескова, около остановки «Белинского».


«Я работаю на автобусе и проезжала мимо в то время, когда авария уже произошла. По словам водителя автобуса, легковая пролетела на красный свет и водитель не справился с управлением. А водитель легковой говорит обратное: якобы водитель автобуса на красный сигнал светофора пролетел», — рассказала в переписке в соцсети «ВКонтакте» читательница НГС.НОВОСТИ.


По словам девушки, на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Судя по фотографиям с места ДТП, после столкновения с автобусом «Тойота» выехала на тротуар и сбила там дорожный знак пешеходного перехода.


Место аварии
Место аварии


«Я ехал, по всей видимости, через пять минут после ДТП в другом автобусе. Когда остановились возле аварии, в кабину водителя заглянул шофер 39-го автобуса и сказал, что "Тойота" пыталась проскочить. Заметил, что в автобусе была открыта только одна створка средней двери», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев последствий аварии.


Одно из последних ДТП с участием автобуса произошло в конце июля — водитель ПАЗа отвлекся, рассчитываясь с пассажиром, врезался в фонарный столб и перевернулся на бок.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены читательницей НГС

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