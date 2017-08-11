В Новосибирске сели сразу четыре самолёта, летевших в Кемерово

Окутавший Кемерово туман помешал приземлиться утренним самолётам

Утром 11 августа самолёты, летевшие в Кемерово из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденно сели в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за тумана.





Как подтвердили НГС.НОВОСТИ в справочной кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова, из-за тумана там не смогли приземлиться 4 утренних авиарейса — три из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Судя по расписанию на сайте кемеровского аэропорта, речь идёт о самолётах авиакомпаний S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».





«Все пошли в Толмачёво. Последний — Питер — только что [туда] ушёл, три остальных сидят», — рассказали в справочной.







В работе новосибирского аэропорта тоже случаются сбои из-за туманов. Например, утром 24 июля несколько самолётов, летевших в Новосибирск, были вынуждены отправиться на посадку в Барнаул.

