В Новосибирске сели сразу четыре самолёта, летевших в Кемерово

Окутавший Кемерово туман помешал приземлиться утренним самолётам
Окутавший Кемерово туман помешал приземлиться утренним самолётам

Утром 11 августа самолёты, летевшие в Кемерово из Москвы и Санкт-Петербурга, вынужденно сели в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за тумана.


Как подтвердили НГС.НОВОСТИ в справочной кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова, из-за тумана там не смогли приземлиться 4 утренних авиарейса — три из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Судя по расписанию на сайте кемеровского аэропорта, речь идёт о самолётах авиакомпаний S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».


«Все пошли в Толмачёво. Последний — Питер — только что [туда] ушёл, три остальных сидят», — рассказали в справочной.


В работе новосибирского аэропорта тоже случаются сбои из-за туманов. Например, утром 24 июля несколько самолётов, летевших в Новосибирск, были вынуждены отправиться на посадку в Барнаул.

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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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