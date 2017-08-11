«Ниссан» влетел в трактор на ночном Винаповском мосту

ДТП на Винаповском мосту

Сегодня ночью «Ниссан» столкнулся с трактором на Винаповском мосту: пострадали водитель и пассажир иномарки.





Авария произошла в 03:30 недалеко от остановки «Мебельная фабрика».







«22-летний водитель автомобиля "Ниссан Альмера", двигавшийся по Советскому шоссе со стороны Мира в сторону Петухова, столкнулся с попутным трактором КМ-82БГ с щёткой», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадал водитель и 37-летний пассажир «Ниссана» — оба мужчины ударились грудью.





Место аварии





Напомним, что одно из необычных ДТП с трактором произошло в августе прошлого года на Старом шоссе — тогда «Лада» врезалась в попутный трактор «Беларус» и перевернула его на бок.

