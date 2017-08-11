На остановке около областной больницы стоит открытым люк

Маршрутка остановилась рядом с открытым люком

На улице Немировича-Данченко на остановке около областной больницы в Новосибирске стоит открытым люк.





Фотографию люка на остановке «Центральный корпус» прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель. Он пояснил, что сделал фото 10 августа в 20:30.







«Сегодня я чуть не упал в люк, благо меня вовремя схватили за руку. Прям на остановке оставили дырку без крышки. Если бы я упал в люк, то переломал бы все кости, так как яма глубокая», — написал возмущённый житель.







В люке лежит мусор и дорожная фишка





Сейчас улицу Немировича-Данченко ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Судя по фото читателя, люк расположен на участке улицы, на который ещё не положили верхний слой асфальта.





Открытый люк ничем не огорожен





В мае читатели НГС.НОВОСТИ сообщали об открытом люке рядом с пешеходной дорожкой на Северо-Чемском жилмассиве.