На остановке около областной больницы стоит открытым люк

Маршрутка остановилась рядом с открытым люком
Маршрутка остановилась рядом с открытым люком

На улице Немировича-Данченко на остановке около областной больницы в Новосибирске стоит открытым люк.


Фотографию люка на остановке «Центральный корпус» прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель. Он пояснил, что сделал фото 10 августа в 20:30.


«Сегодня я чуть не упал в люк, благо меня вовремя схватили за руку. Прям на остановке оставили дырку без крышки. Если бы я упал в люк, то переломал бы все кости, так как яма глубокая», — написал возмущённый житель.


В люке лежит мусор и дорожная фишка
В люке лежит мусор и дорожная фишка


Сейчас улицу Немировича-Данченко ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Судя по фото читателя, люк расположен на участке улицы, на который ещё не положили верхний слой асфальта. 


Открытый люк ничем не огорожен
Открытый люк ничем не огорожен


В мае читатели НГС.НОВОСТИ сообщали об открытом люке рядом с пешеходной дорожкой на Северо-Чемском жилмассиве.

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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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