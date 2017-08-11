Ребенка увезли из аэропорта в екатеринбургскую больницу № 8

В 21:22 по местному времени (23:22 по новосибирскому) в аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Москву.







«Командир корабля запросил разрешение на посадку, так как одному из пассажиров стало плохо во время полёта. Борт успешно приземлился, пассажира госпитализировали в больницу. Сейчас самолёт готовится к взлёту», — сообщили порталу E1.RU в пресс-службе аэропорта «Кольцово».







По данным наших коллег, проблемы со здоровьем возникли у полуторагодовалого малыша. «Скорая помощь» доставила его в больницу № 8.