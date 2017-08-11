Стало плохо ребенку: рейс «Новосибирск – Москва» экстренно посадили в Екатеринбурге

Ребенка увезли из аэропорта в екатеринбургскую больницу № 8
Ребенка увезли из аэропорта в екатеринбургскую больницу № 8

В 21:22 по местному времени (23:22 по новосибирскому) в аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился самолет авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Москву.


«Командир корабля запросил разрешение на посадку, так как одному из пассажиров стало плохо во время полёта. Борт успешно приземлился, пассажира госпитализировали в больницу. Сейчас самолёт готовится к взлёту», — сообщили порталу E1.RU в пресс-службе аэропорта «Кольцово».


По данным наших коллег, проблемы со здоровьем возникли у полуторагодовалого малыша. «Скорая помощь» доставила его в больницу № 8.

НГС.НОВОСТИ
Фото Артёма Устюжанина (E1.RU)

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