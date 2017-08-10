Рядом с «Гагаринской» Mitsubishi лёг на крышу

Авария обошлась без пострадавших

На Красном проспекте произошло ДТП с участием четырёх машин — одна из иномарок легла на крышу.







Авария случилась около 20:30 около путепровода. Столкнулись четыре автомобиля — Mitsubishi Airtrek, Honda Steam, Mazda 3 и «Нива». Все машины ехали со стороны Кропоткина в сторону Писарева. Honda Stream, Нива и Mazda 3 остановились друг за другом в месте для разворота — Honda пропускала встречный поток. Позади в среднем ряду двигался Mitsubishi Airtrek.





«Водитель Mitsubishi утверждает, что его подрезали, из-за этого он вильнул влево и потерял управление», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





У «Нивы» после столкновения смяло заднее правое крыло





По словам аваркомов, Mitsubishi ударил по касательной Mazda и «Ниву». Потом его отбросило в бетонный разделитель. От удара об него автомобиль перевернулся и лёг на крышу, прокатившись на ней еще несколько метров вперед. «Ниву» отбросило в Honda, которую от удара выбросило на «встречку», поперек дороги,





По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. По данным Яндекс.Пробок, на Красном проспекте в 21:00 было уже свободно.





Аварии, в которых автомобили переворачиваются, для Новосибирска не редкость. Например, в мае на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена столкнулись микроавтобус Toyota и Mercedes. От удара микроавтобус лёг на крышу.

