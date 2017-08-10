Приставы вычислили должника по алиментам по селфи в «Одноклассниках»
Фотография должника в популярной социальной сети помогла судебным приставам найти его дом.
«Это было типичное селфи с друзьями, сделанное рядом с домом. По нему легко угадывалась местность», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УФССП по НСО.
42-летний житель Бердска был должен своей 16-летней дочери больше 200 тысяч рублей алиментов, но не платил их. Мужчина вёл разгульный образ жизни и подрабатывал разнорабочим в бригаде, которая занимается ремонтом квартир. Официальной работы у него не было, на учёте в центре занятости он тоже не стоял, рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Приставы решили попробовать найти информацию о должнике в интернете. Они промониторили все соцсети и нашли его страничку в «Одноклассниках». На ней была фотография, на которой легко угадывалась местность. Пристав приехал на место, поговорил с соседями. Те рассказали ему, где и с кем живёт мужчина.
«Подождав в автомобиле, пока неплательщик вернётся домой, судебные приставы встретились с ним, вручили ему предупреждения и взяли объяснения», — передали в УФССП.
Теперь, после личной встречи с приставами, должник начал перечислять деньги своей дочери.
Неплательщики придумают массу способов для того, чтобы не отдавать деньги. Но, как правило, они не срабатывают, и приставы всё равно находят должников. В начале недели НГС.НОВОСТИ рассказывали, как должника по алиментам приставам помогли найти его домашние животные.
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Ольга Власова
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