Новосибирец нажаловался Путину на отключенные светофоры на Богдашке

В мэрии Новосибирска поломку светофоров объяснили грозой
В мэрии Новосибирска поломку светофоров объяснили грозой

Новосибирец отправил обращение в управление президента по поводу отключенных в городе светофоров — ему дали ответ, что в поломках виновата гроза. 


«Я пишу в администрацию президента не первый раз, но даже это не помогает решить проблему», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель. 


Мужчина пояснил, что он автовладелец и ему надоело, что в городе так часто выходят из строя светофоры. Он начал писать обращения в органы власти ещё в прошлом году, но пока это не помогает решить проблему — сломанных светофоров меньше не становится. Последнее обращение он направил в июле. В нём новосибирец попросил объяснить, почему 30 июня не работали светофоры на перекрёстке Театральной и Богдана Хмельницкого. 


В ответе мэрии Новосибирска сказано, что светофоры на Богдашке вышли из строя из-за грозы
В ответе мэрии Новосибирска сказано, что светофоры на Богдашке вышли из строя из-за грозы


Управление президента РФ переслало обращение в департамент транспорта мэрии Новосибирска. Ответ читателю НГС пришёл за подписью начальника департамента Романа Дронова. 


В нём сказано, что причиной поломки светофоров 30 июня стала гроза. При этом в общей сложности в городе в первые июльские выходные не работали 24 светофора. (Ответ имеется в распоряжении редакции.)


НГС.НОВОСТИ время от времени рассказывают о том, где в городе не работают светофоры. Одна из последних поломок, о которой писала редакция, случилась на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого. Новосибирцы заметили, что светофоры там не работали 31 июля. Их починили, но утром 8 августа они сломались снова

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Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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