Ещё одна управляющая компания добавила в платёжки новосибирцев тайную услугу

Жители домов в Октябрьском районе обнаружили в квитанциях строчку «добровольное страхование»

Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили в платёжных квитанциях от управляющей компании «МКС-Новосибирск» неожиданные услуги и доначисления — сразу несколько новосибирцев сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ, что им предъявили счета за добровольное страхование жилья и перерасчёт по ОДН за 2014–2016 годы.





«Разложили по всем ящикам вместе с платёжками и брошюрки от страховой компании. А вчера рассказывали, были случаи, когда жильцы в кассе при оплате уточняли, что не будут оплачивать добровольное страхование, но, когда приходили домой и разбирали квитанции, выясняли, что оплата проведена», — рассказала жительница дома на улице Грибоедова, 32 Ирина Головащенко.







Управляющая компания положила в почтовые ящики платёжки и красочные буклеты-договоры от страховщика на 16 страницах





По словам Ирины Головащенко. в почтовые ящики жильцов положили договор, который «МКС-Новосибирск» предлагает заключить с «УРАЛСИБ Страхованием». В документе страховыми случаями не признаны протечка крыши, ущерб от износа здания или действий сотрудников УК. В то же время страховать квартиры предлагают, например, от падения на дом летательных аппаратов, говорит Головащенко.





Причём в список имущества, которое застраховать по договору нельзя, попадают обычные бытовые приборы и ценности — кондиционеры, наружные антенны, предметы антиквариата, драгоценности, деньги, ценные бумаги и многое другое, перечисляет сибирячка.







«Получается, они отвечают только за внутреннюю отделку квартиры и инженерное оборудование. А все свои траты и убытки там ещё придётся доказать», — считает Ирина Головащенко. По её словам, страховка стоит от 200 до 280 рублей в месяц в зависимости от площади квартиры.







Старшая по дому Грибоедова, 32 уже предупредила жильцов, что от страховки можно отказаться





В «МКС-Новосибирск» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что страховка добровольная и жильцы могут отказаться от неё по телефону — после этого строчку уберут из платёжки. Тем, кто уже оплатил эту услугу, но заключать договор не собирается, в УК посоветовали написать заявление до конца августа — деньги вернут. Если от договора не отказаться, он вступит в силу с 1 сентября.







Кроме страховки жителей возмутили перерасчёты за ОДН по горячей и холодной воде с 2014 по 2016 годы. Причем, как сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старшая по дому Грибоедова, 32 Мария Казазова, жильцы уже оплачивали услугу за этот период.





«И суммы немаленькие. Вот у нас одна квартира только 3700 рублей заплатила за долг, который нам осенью вывели, а тут приходит распечатка ещё почти на 800 рублей. И это при том, что мы счётчики в подвал поставили, отдали за них 350 тысяч», — говорит Казазова.







Жильцы узнали, что должны заплатить за общедомовые нужды ещё раз





«Жизнь идёт, жизнь меняется. Мы этот перерасчёт ещё можем три года делать, пока не истечёт срок исковой давности», — сообщила НГС.НОВОСТИ главный бухгалтер УК «МКС-Новосибирск» Татьяна Марченко. Она пояснила, что доначисления сделаны по заявлению жильцов, которые подолгу не жили в квартирах — например, уезжали за границу или сидели в колонии — и смогли доказать отсутствие долгов за ОДН. Таких собственников в «МКС-Новосибирск» достаточно много, заверила главбух.





В начале августа платёжки с новыми услугами получили и жильцы домов УК «Дзержинец» — им тоже предложили платить за добровольное страхование квартир от 200 до 280 рублей в месяц.