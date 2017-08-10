Ещё одна управляющая компания добавила в платёжки новосибирцев тайную услугу



Жители домов в Октябрьском районе обнаружили в квитанциях строчку «добровольное страхование»
Жители домов в Октябрьском районе обнаружили в квитанциях строчку «добровольное страхование»

Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили в платёжных квитанциях от управляющей компании «МКС-Новосибирск» неожиданные услуги и доначисления — сразу несколько новосибирцев сообщили в редакцию НГС.НОВОСТИ, что им предъявили счета за добровольное страхование жилья и перерасчёт по ОДН за 2014–2016 годы. 


«Разложили по всем ящикам вместе с платёжками и брошюрки от страховой компании. А вчера рассказывали, были случаи, когда жильцы в кассе при оплате уточняли, что не будут оплачивать добровольное страхование, но, когда приходили домой и разбирали квитанции, выясняли, что оплата проведена», — рассказала жительница дома на улице Грибоедова, 32 Ирина Головащенко.


Управляющая компания положила в почтовые ящики платёжки и красочные буклеты-договоры от страховщика на 16 страницах
Управляющая компания положила в почтовые ящики платёжки и красочные буклеты-договоры от страховщика на 16 страницах


По словам Ирины Головащенко. в почтовые ящики жильцов положили договор, который «МКС-Новосибирск» предлагает заключить с «УРАЛСИБ Страхованием». В документе страховыми случаями не признаны протечка крыши, ущерб от износа здания или действий сотрудников УК. В то же время страховать квартиры предлагают, например, от падения на дом летательных аппаратов, говорит Головащенко. 


Причём в список имущества, которое застраховать по договору нельзя, попадают обычные бытовые приборы и ценности — кондиционеры, наружные антенны, предметы антиквариата, драгоценности, деньги, ценные бумаги и многое другое, перечисляет сибирячка.


«Получается, они отвечают только за внутреннюю отделку квартиры и инженерное оборудование. А все свои траты и убытки там ещё придётся доказать», — считает Ирина Головащенко. По её словам, страховка стоит от 200 до 280 рублей в месяц в зависимости от площади квартиры.


Старшая по дому Грибоедова, 32 уже предупредила жильцов, что от страховки можно отказаться
Старшая по дому Грибоедова, 32 уже предупредила жильцов, что от страховки можно отказаться


В «МКС-Новосибирск» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что страховка добровольная и жильцы могут отказаться от неё по телефону — после этого строчку уберут из платёжки. Тем, кто уже оплатил эту услугу, но заключать договор не собирается, в УК посоветовали написать заявление до конца августа — деньги вернут. Если от договора не отказаться, он вступит в силу с 1 сентября.


Кроме страховки жителей возмутили перерасчёты за ОДН по горячей и холодной воде с 2014 по 2016 годы. Причем, как сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ старшая по дому Грибоедова, 32 Мария Казазова, жильцы уже оплачивали услугу за этот период. 


«И суммы немаленькие. Вот у нас одна квартира только 3700 рублей заплатила за долг, который нам осенью вывели, а тут приходит распечатка ещё почти на 800 рублей. И это при том, что мы счётчики в подвал поставили, отдали за них 350 тысяч», — говорит Казазова.


Жильцы узнали, что должны заплатить за общедомовые нужды ещё раз
Жильцы узнали, что должны заплатить за общедомовые нужды ещё раз


«Жизнь идёт, жизнь меняется. Мы этот перерасчёт ещё можем три года делать, пока не истечёт срок исковой давности», — сообщила НГС.НОВОСТИ главный бухгалтер УК «МКС-Новосибирск» Татьяна Марченко. Она пояснила, что доначисления сделаны по заявлению жильцов, которые подолгу не жили в квартирах — например, уезжали за границу или сидели в колонии — и смогли доказать отсутствие долгов за ОДН. Таких собственников в «МКС-Новосибирск» достаточно много, заверила главбух. 


В начале августа платёжки с новыми услугами получили и жильцы домов УК «Дзержинец» — им тоже предложили платить за добровольное страхование квартир от 200 до 280 рублей в месяц.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой (1), предоставлено Ириной Головащенко (2–4)

Прочтений: 779
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено