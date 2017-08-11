Ещё холоднее: синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшую неделю

Дожди будут идти практически постоянно, предупреждают синоптики
Дожди будут идти практически постоянно, предупреждают синоптики

Синоптики дали прогноз на вторую декаду августа — в Новосибирской области будет прохладно и дождливо.


«Вторая декада августа будет проходить под влиянием активной циклонической деятельности, то есть систем низкого атмосферного давления, холодных фронтов потока воздушных масс с северо-запада», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон ожидается ниже нормы на 1–3 градуса, большинство дней декады будут идти дожди.


По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +4…+9 до +14 градусов, а дневные — от +14…+19 до +24 градусов.


Сегодня вечером погода в Новосибирске может резко ухудшиться — МЧС и синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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