Ещё холоднее: синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшую неделю

Дожди будут идти практически постоянно, предупреждают синоптики

Синоптики дали прогноз на вторую декаду августа — в Новосибирской области будет прохладно и дождливо.





«Вторая декада августа будет проходить под влиянием активной циклонической деятельности, то есть систем низкого атмосферного давления, холодных фронтов потока воздушных масс с северо-запада», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Температурный фон ожидается ниже нормы на 1–3 градуса, большинство дней декады будут идти дожди.







По прогнозам синоптиков, ночные температуры будут колебаться от +4…+9 до +14 градусов, а дневные — от +14…+19 до +24 градусов.







Сегодня вечером погода в Новосибирске может резко ухудшиться — МЧС и синоптики объявили штормовое предупреждение.