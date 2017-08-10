Протаранил и скрылся: сибирячка ищет лихача на «Тойоте», который уехал после ДТП на трассе

Ольга призналась, что теперь боится садиться за руль
Ольга призналась, что теперь боится садиться за руль

Сибирячка едва не погибла под Новосибирском — лихач на тёмной иномарке врезался в её седан и скрылся.


ДТП произошло поздно вечером 6 августа. Жительница Новосибирска Ольга Казанцева на Toyota Chaser ехала домой с дачи. Перед ней на «Жигулях» ехал её муж. На 15-м километре Колыванской трассы, в районе остановки «Озеро», в Toyota Chaser врезался встречный автомобиль, который шёл на обгон.


«Машина летела на большой скорости. Когда меня задело, я резко остановилась и посмотрела в заднее зеркало, но след этого автомобиля простыл. Водитель умчался в сторону Кудряшей. Ко мне подъехал муж. Он убедился, что со мной всё в порядке, и бросился за виновником аварии, но безрезультатно. Я осталась в машине одна и расплакалась, потому что сильно испугалась», — рассказала Ольга.


Теперь девушка пытается найти нарушителя — на дороге остались лежать фрагмент молдинга и левое зеркало. Работники автосервиса рассмотрели их и пришли к выводу, что детали принадлежат Toyota Corona АТ170 тёмно-серого цвета.


Ольга просит читателей НГС.НОВОСТИ помочь найти видео с регистраторов автомобилей, которые ехали с 21:30 до 22:00 по Колыванской трассе.


По словам девушки, поток машин в воскресный вечер в сторону города был довольно плотный. Средняя скорость движения составляла 50–60 км/ч. При этом трасса в сторону Кудряшей была полностью свободна.


«Хотелось бы найти нарушителя, чтобы он понёс то наказание, какое заслуживает», — отметила Ольга Казанцева.


Toyota Chaser после ДТП — у машины помяло левую дверь
Toyota Chaser после ДТП — у машины помяло левую дверь


Виновники ДТП нередко покидают места аварий, а потом скрываются от полиции. Одно из таких происшествий случилось на Мочищенском шоссе в июне — серая «Лада Гранта» сбила переходившую дорогу женщину и уехала. Теперь этот автомобиль числится в розыске.


Если вы стали очевидцем этой аварии — пишите в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

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Ольга Власова
Фото предоставлены Ольгой Казанцевой

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