Протаранил и скрылся: сибирячка ищет лихача на «Тойоте», который уехал после ДТП на трассе

Ольга призналась, что теперь боится садиться за руль

Сибирячка едва не погибла под Новосибирском — лихач на тёмной иномарке врезался в её седан и скрылся.





ДТП произошло поздно вечером 6 августа. Жительница Новосибирска Ольга Казанцева на Toyota Chaser ехала домой с дачи. Перед ней на «Жигулях» ехал её муж. На 15-м километре Колыванской трассы, в районе остановки «Озеро», в Toyota Chaser врезался встречный автомобиль, который шёл на обгон.







«Машина летела на большой скорости. Когда меня задело, я резко остановилась и посмотрела в заднее зеркало, но след этого автомобиля простыл. Водитель умчался в сторону Кудряшей. Ко мне подъехал муж. Он убедился, что со мной всё в порядке, и бросился за виновником аварии, но безрезультатно. Я осталась в машине одна и расплакалась, потому что сильно испугалась», — рассказала Ольга.







Теперь девушка пытается найти нарушителя — на дороге остались лежать фрагмент молдинга и левое зеркало. Работники автосервиса рассмотрели их и пришли к выводу, что детали принадлежат Toyota Corona АТ170 тёмно-серого цвета.







Ольга просит читателей НГС.НОВОСТИ помочь найти видео с регистраторов автомобилей, которые ехали с 21:30 до 22:00 по Колыванской трассе.





По словам девушки, поток машин в воскресный вечер в сторону города был довольно плотный. Средняя скорость движения составляла 50–60 км/ч. При этом трасса в сторону Кудряшей была полностью свободна.







«Хотелось бы найти нарушителя, чтобы он понёс то наказание, какое заслуживает», — отметила Ольга Казанцева.





Toyota Chaser после ДТП — у машины помяло левую дверь





Виновники ДТП нередко покидают места аварий, а потом скрываются от полиции. Одно из таких происшествий случилось на Мочищенском шоссе в июне — серая «Лада Гранта» сбила переходившую дорогу женщину и уехала. Теперь этот автомобиль числится в розыске.







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