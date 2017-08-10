«Прости, Государь!»: у скандального памятника цесаревичу появилась растяжка с извинениями

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею днём 10 августа
Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею днём 10 августа

У ворот храма Александра Невского в Новосибирске появилась надписью «Прости нас, Государь!» — растяжку повесили за памятником Николаю II и цесаревичу Алексею, который пострадал от рук вандала в начале августа.


В храме объяснить появление растяжки корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли: «В данный момент комментарий дать никто не может. Служба идёт». В Новосибирской митрополии сообщили, что ни о растяжке, ни о сроках реконструкции памятника им не известно. 


Баннер с извинениями появился после инцидента, который произошёл в ночь на 1 августа. Тогда на памятник залез мужчина и начал бить по нему топором, повредив голову скульптуры цесаревича. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого недалеко от места происшествия, а полиция возбудила дело о вандализме. 37-летний задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. На следующий день памятник обмотали тканью, а территорию вокруг него огородили лентой.

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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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