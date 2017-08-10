«Прости, Государь!»: у скандального памятника цесаревичу появилась растяжка с извинениями

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею днём 10 августа

У ворот храма Александра Невского в Новосибирске появилась надписью «Прости нас, Государь!» — растяжку повесили за памятником Николаю II и цесаревичу Алексею, который пострадал от рук вандала в начале августа.





В храме объяснить появление растяжки корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли: «В данный момент комментарий дать никто не может. Служба идёт». В Новосибирской митрополии сообщили, что ни о растяжке, ни о сроках реконструкции памятника им не известно.







Баннер с извинениями появился после инцидента, который произошёл в ночь на 1 августа. Тогда на памятник залез мужчина и начал бить по нему топором, повредив голову скульптуры цесаревича. Сотрудники Росгвардии поймали подозреваемого недалеко от места происшествия, а полиция возбудила дело о вандализме. 37-летний задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. На следующий день памятник обмотали тканью, а территорию вокруг него огородили лентой.