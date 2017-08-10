Жители Казахстана набрали миллионных кредитов на покупку жилья в Новосибирске

Иностранцы берут более скромные ипотечные кредиты, чем сами новосибирцы

Новосибирская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов, где иностранцы чаще всего покупают жильё в ипотеку. По данным банка «ДельтаКредит», на граждан других государств приходится 2,33 % всех выданных в области кредитов.







По словам руководителя новосибирского отделения банка Ивана Зинченко, за последние полгода жильё в ипотеку брали граждане 9 иностранных государств. «Если в общероссийском портфеле больше всего украинцев и белорусов, то в портфеле по Новосибирской области — казахов», — поделился Зинченко итогами исследования.





В банке отметили, что в портфеле «ДельтаКредита» в Новосибирске есть один клиент из Индии и два — из Германии.





Иностранцы берут в Новосибирске скромные ипотечные кредиты. Например, у граждан Казахстана средний размер займа — около 1,474 млн рублей, Кыргызстана — 1,426 млн рублей. Граждане России покупают жильё в Новосибирске, занимая в банке около 1,49 млн рублей.







Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, где 52,25 % всех клиентов — иностранцы. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (28,75 %) и Челябинская область (2,71 %). Замыкает топ-5 регионов Тюменская область: здесь на граждан других стран приходится 2,13 % ипотечных заёмщиков.





«Доля иностранцев, которые хотят купить квартиру в России, растёт, хоть и не существенными темпами, — прокомментировали в банке. — Если на начало 2016 года в портфеле было 2,1 % клиентов-иностранцев, то по состоянию на конец первого полугодия 2017 года — 3,2 %. В целом на конец первого полугодия 2017 года в портфеле увеличилась доля граждан Туркмении (0,0151 %) и США (0,0096 %), ранее эти страны не попадали в топ-20. Выпали из топ-20 Китай и Германия».







В Новосибирске ипотека становится всё более популярной: во втором квартале область вошла в топ-10 регионов по объёмам выдачи таких кредитов.