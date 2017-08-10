Новосибирцы зарисовали телефоны наркодилеров на заборах ласточками

Ласточками закрашивали номера распространителей наркотиков
Ласточками закрашивали номера распространителей наркотиков

Волонтёры из Кировского района Новосибирска нарисовали ласточек поверх рекламы наркотических веществ на заборах и остановках.


В прошлом году волонтёры Новосибирска уже закрашивали такую рекламу на домах — проект назывался «Стоп Соль». В этом году проект доработала специалист по работе с молодёжью клуба «Орион» Екатерина Сочнева — девушка предложила закрашивать номера распространителей наркотических смесей ласточками.


«Акция называется "Я вижу ласТочку" — это значит, что мы хотим поставить точку в такой рекламе. На прошлой неделе мы прошли по Северо-Чемскому жилмассиву и нашли номера, но, как оказалось, на домах их нельзя закрашивать картинками, а только прямоугольниками. Мы вышли из ситуации и сегодня закрашивали номера на заборах, гаражах и остановках», — рассказала НГС.НОВОСТИ Екатерина Сочнева.


Закрашивать опасные телефоны отправились 10 волонтёров
Закрашивать опасные телефоны отправились 10 волонтёров


Волонтёры обнаружили в жилмассиве более 20 номеров телефонов и во время сегодняшнего рейда закрасили 10 штук.


«Трафарет ласточки делали собственноручно на ватмане, по нему уже рисовали. Ещё я с этим проектом участвовала в конкурсе "Добрый Новосибирск", и они нам предоставили форму и баллончики с краской. Ласточки у нас чёрные. Сначала хотели сделать цветные, но они сильно бросаются в глаза, а чёрные практичнее: хорошо вливаются и закрашивают цифры», — говорит Екатерина.


Следующий рейд волонтёры запланировали на 17 августа
Следующий рейд волонтёры запланировали на 17 августа


Новосибирцы регулярно борются с рекламой наркотиков — несколько лет назад телефоны распространителей смесей на стенах домов Заельцовского района закрасили георгиевскими лентами.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Екатериной Сочневой

Прочтений: 1550
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено