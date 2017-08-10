Новосибирцы зарисовали телефоны наркодилеров на заборах ласточками

Ласточками закрашивали номера распространителей наркотиков

Волонтёры из Кировского района Новосибирска нарисовали ласточек поверх рекламы наркотических веществ на заборах и остановках.





В прошлом году волонтёры Новосибирска уже закрашивали такую рекламу на домах — проект назывался «Стоп Соль». В этом году проект доработала специалист по работе с молодёжью клуба «Орион» Екатерина Сочнева — девушка предложила закрашивать номера распространителей наркотических смесей ласточками.







«Акция называется "Я вижу ласТочку" — это значит, что мы хотим поставить точку в такой рекламе. На прошлой неделе мы прошли по Северо-Чемскому жилмассиву и нашли номера, но, как оказалось, на домах их нельзя закрашивать картинками, а только прямоугольниками. Мы вышли из ситуации и сегодня закрашивали номера на заборах, гаражах и остановках», — рассказала НГС.НОВОСТИ Екатерина Сочнева.







Закрашивать опасные телефоны отправились 10 волонтёров





Волонтёры обнаружили в жилмассиве более 20 номеров телефонов и во время сегодняшнего рейда закрасили 10 штук.







«Трафарет ласточки делали собственноручно на ватмане, по нему уже рисовали. Ещё я с этим проектом участвовала в конкурсе "Добрый Новосибирск", и они нам предоставили форму и баллончики с краской. Ласточки у нас чёрные. Сначала хотели сделать цветные, но они сильно бросаются в глаза, а чёрные практичнее: хорошо вливаются и закрашивают цифры», — говорит Екатерина.







Следующий рейд волонтёры запланировали на 17 августа





Новосибирцы регулярно борются с рекламой наркотиков — несколько лет назад телефоны распространителей смесей на стенах домов Заельцовского района закрасили георгиевскими лентами.