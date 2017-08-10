На детской площадке в Железнодорожном районе нашли ртуть

Мешки с утилем

Во дворе жилого дома на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска обнаружили разлитую ртуть — шарики металла лежали в песочнице.





«К нам обратились родители одного из детей, не знаю жильцы или просто прохожие. Объёмы разлитой ртути невозможно определить, так как она вся была в песке», — сообщил НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Спасатели собрали ртуть вместе с загрязнённой землёй в мешки и отправили металл на утилизацию.





Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.





Шарики ртути в песочнице





Новосибирским спасателям нередко приходится обезвреживать опасные вещества — в прошлом году на территории промышленного предприятия разлилось 100 литров серной кислоты.

