На детской площадке в Железнодорожном районе нашли ртуть

Мешки с утилем
Мешки с утилем

Во дворе жилого дома на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска обнаружили разлитую ртуть — шарики металла лежали в песочнице.


«К нам обратились родители одного из детей, не знаю жильцы или просто прохожие. Объёмы разлитой ртути невозможно определить, так как она вся была в песке», — сообщил НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Спасатели собрали ртуть вместе с загрязнённой землёй в мешки и отправили металл на утилизацию.


Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.


Шарики ртути в песочнице
Шарики ртути в песочнице


Новосибирским спасателям нередко приходится обезвреживать опасные вещества — в прошлом году на территории промышленного предприятия разлилось 100 литров серной кислоты.

Александр Сильченко
Фото vk.com/mass54

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