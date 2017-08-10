Сбербанк снизил ставки по ипотеке: новосибирцы сэкономят на платежах и первоначальном взносе

Жильё теперь станет доступнее многим новосибирцам

Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам и минимальный размер первоначального взноса на покупку квартиры.







С 10 августа новые ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке составят 7,4–10 %, на вторичном рынке — 8,9–10 %. Первоначальный взнос на приобретение готового жилья теперь стал 15 %.





«Это изменение — самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту. Диапазон изменения составит 0,6–2 процентных пункта, первоначальный взнос снижен на 5 процентных пунктов», — говорится в сообщении Сбербанка РФ.





В банке отметили, что спрос на ипотеку превысил докризисный уровень. В мае и июне Сбербанк дал россиянам ипотечных кредитов на 154 миллиарда рублей.





Решение крупнейшего госбанка окажет влияние на весь рынок ипотечного кредитования, считает директор по ипотечному кредитованию новосибирского агентства недвижимости «Квадротека» Александр Евдокимов.





«Сбербанк задал тренд на снижение ставок другим банкам. Но самое значительное изменение — это даже не ставки по кредитам, а снижение величины первоначального взноса по готовому жилью с 20 до 15 процентов — это очень существенно. Можно ожидать, что другие участники рынка тоже снизят величину первоначального взноса», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр Евдокимов.





По словам эксперта, снижение ставок приведёт к уменьшению ежемесячных платежей по новым кредитам на несколько сотен рублей, а новые требования к первоначальному взносу позволят купить жильё тем, у кого раньше на это не хватало денег. При средней стоимости квартиры в 2,5 миллиона рублей первоначальный взнос на покупку снизится с 500 до 375 тысяч, подсчитал Евдокимов.





Новосибирская область остаётся лидером в Сибири по количеству построенного жилья. Аналитики подсчитали, что за первое полугодие 2017 года строители ввели в регионе больше 600 тысяч квадратных метров.