Японцы изобрели новый тип машины

Компания Mitsubishi Motors представила на автосалоне в Индонезии новый тип автомобиля — кроссвэн, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 


Машину назвали Xpander («расширитель»), по задумке инженеров кроссвэн сочетает в себе качества проходимого кроссвера и вместительного минивэна. «Модель Mitsubishi Xpander призвана расширить наше присутствие в растущем сегменте минивэнов. Мы стремимся расти вместе с этим сегментом, предлагая решения, которые улучшают качество», — отметил исполнительный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко. 


Автомобиль имеет длину 4475 мм, может поставляться в семиместном исполнении, оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 «лошадей» и четырёхскоростным «автоматом». Клиренс — 205 мм. 


В Индонезии автомобиль появится на рынке осенью, в Юго-Восточной Азии и на некоторых других рынках — в начале 2018 года. О дате начала продаж в России пока не сообщается. Напомним, в Новосибирске компания Mitsubishi присутствует уже несколько лет, ранее дилером марки являлась группа «Макс Моторс», а после её банкротства бренд достался самарской компании «Фастар».


Японцы изобрели новый тип машины (фото)


Японцы изобрели новый тип машины (фото)


Японцы изобрели новый тип машины (фото)


НГС.АВТО
Фото mitsubishi-motors.ru

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