В Новосибирске перестали выдавать международные водительские права

В ГИБДД отмечают двукратный рост спроса на международные права
В ГИБДД отмечают двукратный рост спроса на международные права

В Новосибирске закончились бланки водительских прав международного образца — в ГИБДД отмечают небывалый спрос на документы. 


«Нам не хватает бланков для оформления, они попросту кончились. Количество заявителей, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в два раза. В основном такие права оформляют те, кто едет за границу для туризма или по работе, на случай если будут арендовать автомобиль», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель начальника 1-го межрайонного экзаменационного отдела областной ГИБДД Вячеслав Коноводов.


По его оценке, заявления на международные права сейчас подают в 2 раза чаще, чем прошлым летом.


Права международного образца выдаются на 3 года. Документы не действуют на территории России.


В этом году проблемы с получением водительских прав возникают у новосибирцев не в первый раз — в мае это произошло из-за хакерской атаки на серверы МВД.

Александр Сильченко
Фото Алексея Даничева (РИА Новости)

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