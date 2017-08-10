В Новосибирске перестали выдавать международные водительские права
В Новосибирске закончились бланки водительских прав международного образца — в ГИБДД отмечают небывалый спрос на документы.
«Нам не хватает бланков для оформления, они попросту кончились. Количество заявителей, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в два раза. В основном такие права оформляют те, кто едет за границу для туризма или по работе, на случай если будут арендовать автомобиль», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель начальника 1-го межрайонного экзаменационного отдела областной ГИБДД Вячеслав Коноводов.
По его оценке, заявления на международные права сейчас подают в 2 раза чаще, чем прошлым летом.
Права международного образца выдаются на 3 года. Документы не действуют на территории России.
В этом году проблемы с получением водительских прав возникают у новосибирцев не в первый раз — в мае это произошло из-за хакерской атаки на серверы МВД.
Александр Сильченко
Фото Алексея Даничева (РИА Новости)