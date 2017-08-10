Штормовое предупреждение: в Новосибирск идут грозы с градом

Штормовое предупреждение объявили на 12 августа
Штормовое предупреждение объявили на 12 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение — 12 августа в Новосибирскую область придут грозы и сильный ветер.


«Дали штормовое предупреждение на 12 августа: усиление ветра до 17–23 м/с, местами сильные грозы, возможен град», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ухудшится погода в ночь с 11 на 12 августа преимущественно в восточной части области. Штормовое предупреждение объявлено и в соседних регионах — Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай.


В управлении МЧС по Новосибирской области напомнили, что порывы ветра лучше переждать в помещении, но если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев, ненадёжных металлических конструкций и не стоять под балконами.


Сегодня утром синоптики дали прогноз на ближайшие 3 дня — грозы, ливни и сильный ветер останутся с новосибирцами на все выходные.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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