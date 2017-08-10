Новосибирские компании заработали в 39 раз меньше московских бизнесменов

Новосибирский бизнес заметно отстаёт от других регионов

«СПАРК» опубликовал экономическую статистику по итогам 2016 года, которая рассказывает об успехах компаний в каждом регионе России.





В 2016 году Новосибирская область стала шестой по количеству юридических лиц — всего в регионе зарегистрировано более 140 тысяч компаний, то есть более 2,92 % от всех российских.





При этом по общей выручке регион отстает от столицы, сырьевых субъектов, в том числе от некоторых соседних регионов, например, Красноярского края. Новосибирская область занимает лишь 13-е место. Общая выручка предприятия в регионе составляет 2,8 трлн рублей, при этом в среднем компании в области получают прибыль в размере 19,91 млн рублей.





Для сравнения: общая выручка в Москве составляет 87,3 трлн рублей, а средняя — 78,7 млн рублей. У Санкт-Петербурга, который находится на второй строчке рейтинга, показатели существенно ниже столичных — 17 трлн общей выручки и 48,28 млн в среднем. Доля Новосибирской области в общероссийской выручке компаний составляет всего 1,35 %, Москвы — 42,03 %, Санкт-Петербурга — 8,55 %.







С прибылью у новосибирских бизнесменов дела обстоят ещё хуже.





В общероссийском рейтинге по прибыли Новосибирская область занимает 18-е место. Кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга новосибирцев обогнали Татарстан, Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Самарская, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Нижегородская, Вологодская и Иркутская области.





В общем новосибирские бизнесмены получили прибыль в размере 125 млрд рублей. В среднем каждая компания в регионе остаётся в плюсе на 895 тысяч рублей. Для сравнения: у Свердловской области общая прибыль вдвое больше, а в Санкт-Петербурге — в 7 раз. Общая прибыль Москвы больше новосибирской примерно в 39 раз.







По числу компаний Новосибирская область находится на верхних строчках рейтинга — несмотря на это, горожане постоянно жалуются, что никак не могут найти работу.





Портал НГС.БИЗНЕС готовит подробный материал об исследовании «СПАРК».