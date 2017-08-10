Новосибирские компании заработали в 39 раз меньше московских бизнесменов

Новосибирский бизнес заметно отстаёт от других регионов
Новосибирский бизнес заметно отстаёт от других регионов

«СПАРК» опубликовал экономическую статистику по итогам 2016 года, которая рассказывает об успехах компаний в каждом регионе России. 


В 2016 году Новосибирская область стала шестой по количеству юридических лиц — всего в регионе зарегистрировано более 140 тысяч компаний, то есть более 2,92 % от всех российских. 


При этом по общей выручке регион отстает от столицы, сырьевых субъектов, в том числе от некоторых соседних регионов, например, Красноярского края. Новосибирская область занимает лишь 13-е место. Общая выручка предприятия в регионе составляет 2,8 трлн рублей, при этом в среднем компании в области получают прибыль в размере 19,91 млн рублей.  


Для сравнения: общая выручка в Москве составляет  87,3 трлн рублей, а средняя — 78,7 млн рублей. У Санкт-Петербурга, который находится на второй строчке рейтинга, показатели существенно ниже столичных — 17 трлн общей выручки и 48,28 млн в среднем. Доля Новосибирской области в общероссийской выручке компаний составляет всего 1,35 %, Москвы — 42,03 %, Санкт-Петербурга — 8,55 %.


С прибылью у новосибирских бизнесменов дела обстоят ещё хуже. 


В общероссийском рейтинге по прибыли Новосибирская область занимает 18-е место. Кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга новосибирцев обогнали Татарстан, Башкортостан, Красноярский и Пермский края, Самарская, Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Нижегородская, Вологодская и Иркутская области.


В общем новосибирские бизнесмены получили прибыль в размере 125 млрд рублей. В среднем каждая компания в регионе остаётся в плюсе на 895 тысяч рублей. Для сравнения: у Свердловской области общая прибыль вдвое больше, а в Санкт-Петербурге — в 7 раз. Общая прибыль Москвы больше новосибирской примерно в 39 раз.


По числу компаний Новосибирская область находится на верхних строчках рейтинга — несмотря на это, горожане постоянно жалуются, что никак не могут найти работу


Портал НГС.БИЗНЕС готовит подробный материал об исследовании «СПАРК». 

Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Наталья Гредина
Фото Марии Гусаровой

Прочтений: 3470
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено