«Чуть не взял за два миллиона»: покупатель угнанного «Лексуса» устроил драку в автоцентре

Покупатель устроил драку с продавцом машины после проверки VIN-номера на кузове
Покупатель устроил драку с продавцом машины после проверки VIN-номера на кузове

В центре автодиагностики на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе произошла потасовка между покупателем и продавцом автомобиля Lexus GS350 — при осмотре машины выяснилось, что она числится в угоне.


«Привезли к нам вчера часов в семь вечера чёрный Lexus GS350 2014 года показать покупателю. Продавец немного нервничал — ходил из угла в угол. ПТС, как сказал, с собой не взял. Ну ладно, такое часто бывает. А далее выявляем явные признаки [обмана]: VIN-номер, который в компьютере, не совпадает с фактическим на силовых элементах кузова. Ну и всё понеслось-поехало», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник центра Drom Assist Павел, ставший свидетелем происшествия.


По словам сотрудника автоцентра, Lexus числился в розыске в Свердловской области с апреля этого года. Как только обман вскрылся, покупатель не смог сдержать эмоций и устроил потасовку с продавцом.


«Понятны их эмоции: они приехали из другого города и чуть не купили "перебитый" автомобиль почти за два миллиона рублей.


Ну вот и дал, можно сказать, пощёчину. Погладил так», — описал стычку Павел.


Продавец, мужчина спортивного телосложения в возрасте около 40 лет, сразу же ретировался, добавил сотрудник автоцентра. Полицию никто вызывать не стал. 


Ещё одна нестандартная ситуация сложилась на днях при продаже Ford Focus: владелица автомобиля неожиданно узнала, что кемеровские судебные приставы наложили на её машину арест. Позднее выяснилось, что это произошло из-за неоплаченного штрафа предыдущего владельца машины

Илья Калинин
Фото Сергея Ляшко из архива НГС

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