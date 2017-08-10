Музыканты вернутся на улицу Ленина на выходных

На пешеходной улице развернётся праздник «Сибирский умелец»
На пешеходной улице развернётся праздник «Сибирский умелец»

В ближайшие выходные мэрия Новосибирска опять закроет улицу Ленина для автомобилей — тут пройдёт праздник с мастер-классами по гончарной лепке и оригами.


Улица Ленина станет пешеходной с полуночи 12 августа до 5 часов утра 14 августа на отрезке от Красного проспекта до Урицкого. Для машин оставят сквозной проезд по Советской.


Это связано с тем, что в выходные на улице Ленина развернётся праздник «Сибирский умелец». В программе — фестиваль народных промыслов и ремесел, музыкальные и спортивные развлечения. Новосибирцы предложат мастер-классы, например, по гончарной лепке, оригами, изготовлению открыток, рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


По её наблюдениям, пешеходная улица Ленина «пользуется большой популярностью у горожан». Конечно, не обходится без замечаний: например, по просьбе новосибирцев мэрия планирует увеличить количество уличных туалетов. Кроме того, в пешеходной зоне станет больше мусорных баков.


«В понедельник была большая встреча со всеми бизнесменами, которые работают и собираются дальше работать на улице Ленина. Были сделаны, так скажем, оргвыводы по поводу того, что они привлекли громкие музыкальные машины. Было высказано пожелание, чтобы такой громкости на улице Ленина не было. Также хочется, чтобы в одно и то же время работали площадки, которые бы друг другу не противоречили. Так получилось, что у нас на площадке с одной стороны работали аниматоры, а с другой стороны шло лазер-шоу — там были немножко военизированные люди, которые занимались разборкой и сборкой автоматов — конечно, ненастоящих. И они детей не то чтобы напугали, но родители высказали пожелание, чтобы в одной части их не зонировали», — сообщила Анна Терешкова.


По словам чиновницы, в ближайшее время она встретится с жителями улицы Ленина и узнает, что ещё надо поменять в еженедельных праздниках, чтобы они доставляли меньше неудобств.


Ранее власти пообещали, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице Ленина будут устраивать разные фестивали. Например, в прошлые выходные здесь проходил праздник в честь Дня железнодорожника. 

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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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