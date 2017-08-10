Крупный чиновник пошёл под суд за аферу на 560 миллионов

Уголовное дело Дмитрия Ламерта направили в суд
Уголовное дело Дмитрия Ламерта направили в суд

Бывшего замруководителя Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта обвинили в многомиллионной афере с землёй.


«Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


О возбуждении уголовного дела в отношении Ламерта стало известно в мае 2016 года. Тогда в полиции рассказывали, что чиновник дал одному из подчиненных ложные сведения об участке в Новосибирском районе области. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.


Упомянутый в деле участок площадью 1,7 тысяч гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Ламерт, по данным полиции, передал землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. В полиции считают, что Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги.


«На стадии предварительного следствия на земельный участок наложили арест, любые действия с ним запрещены», — заявили в полиции.


Ущерб, нанесённый государству, оценивается в 560 миллионов рублей.


Полиция сообщила, что уголовное дело в отношении Дмитрия Ламерта уже направлено в суд. Дело руководителя компании, которая получила землю от Ламерта, расследуют отдельно. Директора предприятия объявляли в международный розыск, а потом нашли и задержали в Аргентине — скоро его передадут российским правоохранительным органам. Сам Ламерт находится под стражей.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 434
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено