Крупный чиновник пошёл под суд за аферу на 560 миллионов

Уголовное дело Дмитрия Ламерта направили в суд

Бывшего замруководителя Росреестра по Новосибирской области Дмитрия Ламерта обвинили в многомиллионной афере с землёй.





«Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.







О возбуждении уголовного дела в отношении Ламерта стало известно в мае 2016 года. Тогда в полиции рассказывали, что чиновник дал одному из подчиненных ложные сведения об участке в Новосибирском районе области. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.





Упомянутый в деле участок площадью 1,7 тысяч гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Ламерт, по данным полиции, передал землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. В полиции считают, что Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги.





«На стадии предварительного следствия на земельный участок наложили арест, любые действия с ним запрещены», — заявили в полиции.







Ущерб, нанесённый государству, оценивается в 560 миллионов рублей.





Полиция сообщила, что уголовное дело в отношении Дмитрия Ламерта уже направлено в суд. Дело руководителя компании, которая получила землю от Ламерта, расследуют отдельно. Директора предприятия объявляли в международный розыск, а потом нашли и задержали в Аргентине — скоро его передадут российским правоохранительным органам. Сам Ламерт находится под стражей.

