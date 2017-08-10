Охотники на Луну: в Новосибирске выбирают самое красивое фото кроваво-красного спутника

На этой неделе над Новосибирском взошла кровавая Луна — НГС публикует снимки и предлагает выбрать лучший.





Как уже писали НГС.НОВОСТИ, частичное лунное затмение жители Новосибирска наблюдали в ночь на 8 августа. Спутник Земли на четверть скрылся в тени Земли и ненадолго окрасился в красный цвет — это оптический эффект, который связан с длиной световых волн, исходящих от Солнца.





Большой Новосибирский планетарий объявил фотоконкурс среди любителей астрономии на лучший снимок. «Приём заявок на фотоконкурс продлится до 13 августа, а итоги подведут 15 августа», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе планетария Илья Орлов. Победители получат сертификаты на посещение вечерних астрономических наблюдений в планетарии, полнокупольной программы и сувениры.



На момент написания заметки в конкурсе приняли участие 14 человек — они в специальной группе планетария во «ВКонтакте» опубликовали 30 фотографий. Правда, Луна на них совсем не кроваво-красная: «При частичном затмении сложно снять [Луну], чтобы красный цвет был. Вообще это сложно заметить», — объяснил Илья Орлов бледность кадров.





НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие, по мнению редакции, снимки.





1. Фото Вероники Гладышевой





2. Фото Геннадия Дежурного





3. Фото Кирилла Вербы





4. Фото Ольги Ильиной





5. Фото Александра Букова





Какой снимок вам понравился больше всего?

1. Фото Вероники Гладышевой

2. Фото Геннадия Дежурного

3. Фото Кирилла Вербы

4. Фото Ольги Ильиной

5. Фото Александра Букова К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Август вообще богат на необычные астрономические явления — например, в эти выходные жители Новосибирска смогут увидеть пик самого яркого метеорного дождя.

