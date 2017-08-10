Охотники на Луну: в Новосибирске выбирают самое красивое фото кроваво-красного спутника
На этой неделе над Новосибирском взошла кровавая Луна — НГС публикует снимки и предлагает выбрать лучший.
Как уже писали НГС.НОВОСТИ, частичное лунное затмение жители Новосибирска наблюдали в ночь на 8 августа. Спутник Земли на четверть скрылся в тени Земли и ненадолго окрасился в красный цвет — это оптический эффект, который связан с длиной световых волн, исходящих от Солнца.
Большой Новосибирский планетарий объявил фотоконкурс среди любителей астрономии на лучший снимок. «Приём заявок на фотоконкурс продлится до 13 августа, а итоги подведут 15 августа», — рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе планетария Илья Орлов. Победители получат сертификаты на посещение вечерних астрономических наблюдений в планетарии, полнокупольной программы и сувениры.
На момент написания заметки в конкурсе приняли участие 14 человек — они в специальной группе планетария во «ВКонтакте» опубликовали 30 фотографий. Правда, Луна на них совсем не кроваво-красная: «При частичном затмении сложно снять [Луну], чтобы красный цвет был. Вообще это сложно заметить», — объяснил Илья Орлов бледность кадров.
НГС.НОВОСТИ выбрали лучшие, по мнению редакции, снимки.
Какой снимок вам понравился больше всего?
- 1. Фото Вероники Гладышевой
- 2. Фото Геннадия Дежурного
- 3. Фото Кирилла Вербы
- 4. Фото Ольги Ильиной
- 5. Фото Александра Букова
Август вообще богат на необычные астрономические явления — например, в эти выходные жители Новосибирска смогут увидеть пик самого яркого метеорного дождя.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Большим Новосибирским планетарием