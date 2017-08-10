«Лезут изо всех щелей»: дом на улице Есенина атаковала армия тараканов

Жители дома на улице Есенина, 10/1 в Дзержинском районе Новосибирска переживают аномальное нашествие тараканов — от насекомых не могут избавиться больше месяца, а управляющая компания дома отказывается травить их в подъездах.





«Управляющая компания меня игнорирует. Я им написала два электронных письма, ко мне сначала отправили старшую по дому, а потом просто повесили объявление. Они ссылаются на одну квартиру, в которой антисанитарные условия — оттуда якобы и лезут тараканы. Мусоропровод протравили и всё, дальше уже проблемы их не касаются. Они утверждают, что травить тараканов в коридоре нет смысла. А тараканы лезут изо всех щелей. Я обмазала всю свою квартиру спреями от тараканов, но их так много, что это не помогло. Все жильцы дома этот вопрос обсуждают, но дальше обсуждения дело не доходит», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Ольга.







Коммунальщики не нашли насекомых в подъездах и не стали их травить





В областной Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что коммунальщики должны содержать подъезды, подвалы и мусоропроводы. «Если имеются признаки грызунов или насекомых, то управляющая компания обязана проводить мероприятия по дезинфекции. Если никаких мероприятий не осуществляется, жители дома вправе обратиться в ГЖИ или Роспотребнадзор», — сказала начальник отдела профилактики правонарушений и судебной защиты инспекции Ольга Герш.





Получить оперативный комментарий руководства УК «Дзержинец» пока не удалось.







Ранее в Новосибирске нашествие тараканов случалось недалеко от «Студенческой» — полчища насекомых бегали прямо по улице.