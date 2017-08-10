100 метеоров в час: над Новосибирском пронесётся самый яркий звездопад лета

Пролетающий метеор, снятый над Новосибирском в прошлом году

В выходные жители Новосибирска увидят яркий звездопад.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ замдиректора планетария по научно-методической работе Илья Орлов, метеорный поток Персеиды традиционно начался в 20-х числах июля и продлится до середины августа. Лучше всего его наблюдать в выходные — в ночь на 13 августа.





«Большую часть периода интенсивность потока маленькая — по нескольку метеоров в час. А вот 11-го, 12-го и 13-го числа интенсивность может дойти до 100 метеоров в час или даже больше. В прошлом году было неожиданно рекордно — до 150. В этом году, скорее всего, так не получится, порядка 60–100 астрономы ожидают. Немножко помешает Луна, потому что недавно было полнолуние, и она слишком яркая будет», — объяснил Илья Орлов.







Он добавил, что звездопад лучше наблюдать за городом примерно с часу до двух часов ночи в южной части неба.







Кстати, в прошлом году житель Новосибирска снял метеорный поток на видео — посмотрите красивый ролик:





Прошлогодний звездопад в Колыванском районе









Справка: Персеиды — ежегодный метеорный поток, образующийся в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Это одно из самых ярких небесных явлений. Для наблюдения метеорного дождя не требуются астрономические приборы. (meteoweb.ru)