Дорожники потратят 210 миллионов на КамАЗы со щётками для областных трасс

За новую технику заплатят 210 миллионов рублей

«Новосибирскавтодор» купит тракторы и щётки за 210 миллионов рублей — ими будут убирать снег с областных трасс.





«До конца ноября 2017 года в рамках реализации инвестиционной программы будет приобретена новая техника на сумму свыше 210 миллионов рублей. Техника будет использована в зимний период для содержания территориальных автомобильных дорог», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «Новосибирскавтодора».







Для быстрой очистки трасс и обочин от снега и борьбы с наледью компания купит 15 комбинированных дорожных машин на базе КамАЗов, 6 тракторов «Беларус», 10 автогрейдеров, а также пескораспределители и щётки-снегоочистители. Ещё два УАЗа купят для сотрудников, контролирующих уборку снега на дорогах.





Новая техника будет чистить дороги в 21 районе Новосибирской области, в том числе в пригородах областного центра.







Дорожники покупают не только огромную снегоуборочную технику, но и крохотные машины: зимой в Новосибирске протестировали мини-погрузчик Helffer, который может заменить 5 бригад дорожных рабочих.