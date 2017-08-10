Дорожники потратят 210 миллионов на КамАЗы со щётками для областных трасс

За новую технику заплатят 210 миллионов рублей
За новую технику заплатят 210 миллионов рублей

«Новосибирскавтодор» купит тракторы и щётки за 210 миллионов рублей — ими будут убирать снег с областных трасс.


«До конца ноября 2017 года в рамках реализации инвестиционной программы будет приобретена новая техника на сумму свыше 210 миллионов рублей. Техника будет использована в зимний период для содержания территориальных автомобильных дорог», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «Новосибирскавтодора».


Для быстрой очистки трасс и обочин от снега и борьбы с наледью компания купит 15 комбинированных дорожных машин на базе КамАЗов, 6 тракторов «Беларус», 10 автогрейдеров, а также пескораспределители и щётки-снегоочистители. Ещё два УАЗа купят для сотрудников, контролирующих уборку снега на дорогах.


Новая техника будет чистить дороги в 21 районе Новосибирской области, в том числе в пригородах областного центра.


Дорожники покупают не только огромную снегоуборочную технику, но и крохотные машины: зимой в Новосибирске протестировали мини-погрузчик Helffer, который может заменить 5 бригад дорожных рабочих.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 2256
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено