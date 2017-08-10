Вместо тысячи слов: новосибирцы сделали мессенджер для общения мемами

Команда The Memessenger считает, что для общения слова не нужны

Команда выпускников СибГУТИ разработала приложение The Memessenger — это первый в мире мессенджер для общения не словами, а мемами.





Авторы вдохновились американским мессенджером Yo, который в прошлом году попал в топ AppStore, — он позволял отправлять друг другу только слово Yo, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании.





Приложение The Memessenger позволяет общаться только с помощью аудиовизуальных мемов, сказано на странице проекта. Каждый мем — это стикер со звуком. Если у получателя не включен бесшумный режим, мем проиграется автоматически.







Проект уже представили в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), учреждённом Агентством стратегических инициатив по предложению президента Владимира Путина. Во ФРИИ высоко оценили The Memessenger — фонд решил вложить в проект 2,1 млн рублей, рассказывают топ-менеджеры компании.





«ФРИИ — это государственный венчурный фонд, который сеет инвестиции в проекты, которые считает нужными. <...> Этот проект имеет виральный потенциал за счёт своей провокационности. Несерьёзные вещи тоже могут быть обречены на успех, потому что они развлекают людей», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из топ-менеджеров стартапа. Во ФРИИ НГС.НОВОСТИ подтвердили, что фонд действительно поддержал проект.





Протестировать beta-версию приложения не удалось из-за ошибки





Пока приложение доступно для скачивания в beta-версии под старым названием «Дичь». «Стикер-паки с мемасиками периодически обновляются.





От Путина и Медведева до Гаффи-Гаффа и Большого Русского Босса — тут есть многое.





Эпический антимессенджер "Дичь". Зачем нужны слова, когда есть мемасики?» — сказано в описании проекта.





При установке «Дичь» запрашивает номер телефона. Однако корреспондентам НГС.НОВОСТИ не удалось пройти дальше этого шага — приложение выдает ошибку, как на iOs, так и на Android.





Программу выложили год назад — её скачали 3 тысячи раз, рассказали авторы. Новая версия уже на подходе — сейчас команда собирает деньги на перезапуск приложения. К моменту публикации The Memessenger собрал уже около 57 тысяч долларов из необходимых 150 тысяч, сказано на сайте стартапа.





На сайте The Memessenger опубликован скриншот будущего приложения





Обновлённую «Дичь» под названием The Memessenger разработчики планируют выпустить примерно в середине сентября. Средства на The Memessenger команда собирает с помощью ICO (Initian coin offering) — по принципу IPO инвесторы могут вложиться в проект, покупая не акции, а цифровые монеты и токены.





«Для удобства потенциальных участников мы выработали сценарий максимально прозрачного ICO, которое будет происходить в рамках 10 раундов в течение нескольких месяцев. Обменный курс одного MET на каждом раунде ICO будет зависеть от реальных успехов проекта на основе прозрачных метрик», — сказано на сайте компании.





Новосибирцы привыкли пользоваться мессенджерами в нестандартных ситуациях. К примеру, в апреле студенты экономического факультета НГУ сдавали экзамены в Telegram.