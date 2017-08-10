Вместо тысячи слов: новосибирцы сделали мессенджер для общения мемами
Команда выпускников СибГУТИ разработала приложение The Memessenger — это первый в мире мессенджер для общения не словами, а мемами.
Авторы вдохновились американским мессенджером Yo, который в прошлом году попал в топ AppStore, — он позволял отправлять друг другу только слово Yo, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании.
Приложение The Memessenger позволяет общаться только с помощью аудиовизуальных мемов, сказано на странице проекта. Каждый мем — это стикер со звуком. Если у получателя не включен бесшумный режим, мем проиграется автоматически.
Проект уже представили в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), учреждённом Агентством стратегических инициатив по предложению президента Владимира Путина. Во ФРИИ высоко оценили The Memessenger — фонд решил вложить в проект 2,1 млн рублей, рассказывают топ-менеджеры компании.
«ФРИИ — это государственный венчурный фонд, который сеет инвестиции в проекты, которые считает нужными. <...> Этот проект имеет виральный потенциал за счёт своей провокационности. Несерьёзные вещи тоже могут быть обречены на успех, потому что они развлекают людей», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из топ-менеджеров стартапа. Во ФРИИ НГС.НОВОСТИ подтвердили, что фонд действительно поддержал проект.
Пока приложение доступно для скачивания в beta-версии под старым названием «Дичь». «Стикер-паки с мемасиками периодически обновляются.
От Путина и Медведева до Гаффи-Гаффа и Большого Русского Босса — тут есть многое.
Эпический антимессенджер "Дичь". Зачем нужны слова, когда есть мемасики?» — сказано в описании проекта.
При установке «Дичь» запрашивает номер телефона. Однако корреспондентам НГС.НОВОСТИ не удалось пройти дальше этого шага — приложение выдает ошибку, как на iOs, так и на Android.
Программу выложили год назад — её скачали 3 тысячи раз, рассказали авторы. Новая версия уже на подходе — сейчас команда собирает деньги на перезапуск приложения. К моменту публикации The Memessenger собрал уже около 57 тысяч долларов из необходимых 150 тысяч, сказано на сайте стартапа.
Обновлённую «Дичь» под названием The Memessenger разработчики планируют выпустить примерно в середине сентября. Средства на The Memessenger команда собирает с помощью ICO (Initian coin offering) — по принципу IPO инвесторы могут вложиться в проект, покупая не акции, а цифровые монеты и токены.
«Для удобства потенциальных участников мы выработали сценарий максимально прозрачного ICO, которое будет происходить в рамках 10 раундов в течение нескольких месяцев. Обменный курс одного MET на каждом раунде ICO будет зависеть от реальных успехов проекта на основе прозрачных метрик», — сказано на сайте компании.
Новосибирцы привыкли пользоваться мессенджерами в нестандартных ситуациях. К примеру, в апреле студенты экономического факультета НГУ сдавали экзамены в Telegram.
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Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова (1), скриншоты приложения «Дичь» (2), сайта The Memessenger (3)