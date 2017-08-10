Полиция оцепила станцию метро «Площадь Маркса»
Утром 10 августа полицейские оцепили перрон станции метро «Площадь Маркса» из-за подозрительного пакета.
Оцепление около 10:00 заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ.
«Кто-то из пассажиров оставил пакет с вещами. Всё проверили, опасности находка не представляет, метро в штатном режиме работает», — рассказали в пресс-службе полиции.
Обострение бдительности новосибирцев вызвали трагические события в метро Санкт-Петербурга, случившиеся в начале апреля. После этого горожане стали чаще вызывать полицию и вневедомственную охрану при виде подозрительных предметов.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова