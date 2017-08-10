Подросток на мотоцикле попал в аварию на подземной парковке «МЕГИ»

Место столкновения
Место столкновения

17-летний новосибирец на мотоцикле врезался в «Сузуки» на подземной парковке ТРЦ «МЕГА».


Авария произошла 9 августа в 18:00.


«17-летний водитель без прав на мотоцикле Irbis без номеров ехал со стороны улицы Аникина в сторону Бурденко и на парковке ТРЦ "МЕГА" столкнулся с Suzuki Grand Vitara, за рулём которого была 40-летняя женщина», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В аварии пострадал 17-летний пассажир «Ирбиса» — у него ушибы коленей и растяжение связок.


Одна из последних аварий с участием мотоциклиста произошла несколько дней назад в Советском районе: тогда мотоцикл и Nissan столкнулись на перекрёстке лоб в лоб. Водитель мотоцикла ударился бедром, а его пассажирка сломала лонную и седалищную кости.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

Прочтений: 546
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено