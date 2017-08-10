Подросток на мотоцикле попал в аварию на подземной парковке «МЕГИ»

Место столкновения

17-летний новосибирец на мотоцикле врезался в «Сузуки» на подземной парковке ТРЦ «МЕГА».





Авария произошла 9 августа в 18:00.





«17-летний водитель без прав на мотоцикле Irbis без номеров ехал со стороны улицы Аникина в сторону Бурденко и на парковке ТРЦ "МЕГА" столкнулся с Suzuki Grand Vitara, за рулём которого была 40-летняя женщина», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадал 17-летний пассажир «Ирбиса» — у него ушибы коленей и растяжение связок.





Одна из последних аварий с участием мотоциклиста произошла несколько дней назад в Советском районе: тогда мотоцикл и Nissan столкнулись на перекрёстке лоб в лоб. Водитель мотоцикла ударился бедром, а его пассажирка сломала лонную и седалищную кости.