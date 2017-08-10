К Новосибирской области приближается новая волна дождей

Во второй половине недели погода будет ветреной и прохладной
Во второй половине недели погода будет ветреной и прохладной

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — с 11 по 13 августа. 


«Пока идёт процесс циклогенеза, то есть формирования и прохождения циклонических систем над территорией Новосибирской области и окружающих регионов. С ними связаны атмосферные фронты, в основном холодные, поэтому погода в ближайшие дни в основном будет неустойчивой: с грозами, ливнями разной интенсивности, с порывистыми ветрами силой до 15–20 метров в секунду», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ночная температура в ближайшие дни будет держаться на уровне +4…+10 градусов, 13 августа может быть немного прохладнее. Пойдёт на спад и дневная температура: к 12 августа она может понизиться до +14…+19 градусов. Но уже на следующий день в Новосибирской области станет больше солнца, а воздух прогреется до +20…+22 градусов, ожидают синоптики.


В начале августа синоптики дали прогноз на целый месяц — он будет дождливым, а в конце месяца ожидаются заморозки

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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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