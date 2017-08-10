В Новосибирской области стали строить меньше квартир

За полгода новосибирские строители ввели 617 тысяч «квадратов» нового жилья

В 2017 году сибирские строители резко снизили темп работы, не стала исключением и Новосибирская область.







«В первом полугодии 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров, что на 17,4 % меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Больше всего введённого жилья приходится на Новосибирскую область (616,6 тысячи квадратных метров)», — подсчитали в Новосибирскстате.







Стать лидером Новосибирской области не помешало даже то, что по сравнению с первой половиной 2016 года ввод жилья в регионе просел на 21,4 %. Впрочем этот показатель упал во всех регионах, кроме Хакасии и Забайкальского края, которые, наоборот, стали строить больше квартир.





На втором месте по строительству жилья оказался Красноярский край (408,3 тысячи квадратных метров за полгода), на третьем — Кемеровская область (385,6 тысячи квадратных метров).







На последнем, двенадцатом, месте расположилась Республика Тыва: в этом регионе за полгода строители ввели в эксплуатацию 32,1 тысячи квадратных метров нового жилья.







Снизившиеся темпы работы — не единственная проблема сибирских строителей. В последнее время на стройках Новосибирска вспыхнули акции протеста из-за долгов по зарплате. Рабочие забираются на стрелы башенных кранов и не спускаются до тех пор, пока им не отдадут деньги и трудовую книжку.