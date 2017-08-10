Попавший в колею Mercedes устроил аварию на Ипподромской

Последствия аварии

Вечером 9 августа на Ипподромской произошла жёсткая авария: Mercedes-Benz выбросило из колеи в проезжавший мимо Nissan Almera.





Это случилось в 21:00 напротив АЗС «Газпромнефть» (улица Свердлова, 18), рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По словам аваркомов, машины ехали по Ипподромской параллельно друг другу в сторону Большевистской: Mercedes — в левом ряду, Nissan — в среднем.





«Водитель Mercedes потерял управление из-за колеи и мокрого асфальта, после чего его автомобиль выбросило на соседнюю полосу в Nissan», — описали аварию в «Автоспасе».





ДТП случилось в 9 часов вечера





Оба участника ДТП ехали в сторону Большевистской





В аварии никто не пострадал





Колеи на Ипподромской уже не первый раз играют злые шутки с водителями. Вечером 14 мая на этой же дороге произошло смертельное ДТП — мотоциклист с пассажиром сначала наехал на отбойник, после чего водителя перекинуло через дорожное ограждение. Байкеры уверены, что в ДТП виновата «убитая» дорога.