Новосибирец поплатился свободой за стрельбу возле кафе

Свою вину стрелок признал

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 26-летнему Алексею Богатырёву, который весной 2016 года обстрелял незнакомцев из травматического пистолета.





Это произошло возле кафе «Фаворит» на улице Мичурина, напомнила НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева.



По её словам, 6 марта Алексей Богатырёв вместе с другом подъехал к кафе на своём Mercedes-Benz. Возле входа он увидел двух девушек, которые разговаривали с мужчинами.



«Богатырёв предложил девушкам составить ему компанию, поехать с ним покататься, на что девушки ответили отказом», — описала ситуацию помощник прокурора.





Этот ответ не устроил Богатырёва. Он и его друг продолжали приставать к собеседницам. «Вы же видите, что девушки не хотят с вами ехать», — пытались убедить их стоящие рядом мужчины.



Богатырёв разозлился, начал ругаться матом, достал травматический пистолет и стал из него стрелять. Пули попали в двух мужчин. Одного из них стрелок ранил в грудь, правое плечо и левую руку, второго — в поясницу, левую руку и грудь. После этого Богатырёв сел в машину и начал сдавать назад, всё ещё стреляя в сторону оппонентов, рассказала представитель прокуратуры.





На прошлой неделе суд признал Алексея Богатырёва виновным в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ).



«Приговором суда ему назначен 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — рассказала Елена Сергеева.





По её словам, мужчине зачтутся семь с половиной месяцев, которые он провёл под стражей. Пока приговор не вступил в законную силу.



Как уточнила помощник прокурора, сейчас подсудимый снова в СИЗО. Он арестован уже по другому уголовному делу, которое ещё расследуется.