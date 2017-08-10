Изобретен способ заливания «омывайки» без открывания капота

Инженеры Ford запатентовали способ заливания жидкости стеклоочистителя без открывания капота, сообщает американское издание Autoevolution. Для этого эмблема автопроизводителя на радиаторной решетке будет откидываться и открывать доступ к горловине бачка.





Можно совместить две функции шильдика — например, движением эмблемы вниз открывается замок капота, а движением вперед распахивается горловина.





«Ford утверждает, что таким образом водитель не подносит руки близко к горячему моторному отсеку и не трогает капот, который может быть загрязнен», — уточняет издание.





Механизм эмблемы связан с бачком стеклоочистителя пластиковой трубкой небольшого диаметра, особых конструктивных сложностей изобретение не предполагает.











