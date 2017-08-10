Изобретен способ заливания «омывайки» без открывания капота

Инженеры Ford запатентовали способ заливания жидкости стеклоочистителя без открывания капота, сообщает американское издание Autoevolution. Для этого эмблема автопроизводителя на радиаторной решетке будет откидываться и открывать доступ к горловине бачка. 


Можно совместить две функции шильдика — например, движением эмблемы вниз открывается замок капота, а движением вперед распахивается горловина. 


«Ford утверждает, что таким образом водитель не подносит руки близко к горячему моторному отсеку и не трогает капот, который может быть загрязнен», — уточняет издание. 


Механизм эмблемы связан с бачком стеклоочистителя пластиковой трубкой небольшого диаметра, особых конструктивных сложностей изобретение не предполагает. 


Изобретен способ заливания «омывайки» без открывания капота (фото)


Изобретен способ заливания «омывайки» без открывания капота (фото)


НГС.АВТО
Скриншот autoevolution.com

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