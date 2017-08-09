Столкновение трёх «Тойот» блокировало улицу возле горбольницы

У «Тойот» сильно разбиты передние части
У «Тойот» сильно разбиты передние части

Три «Тойоты» столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска и перекрыли проезд по улице Залесского.


Авария случилась в 19:00 около железнодорожного переезда на улице Залесского. В ДТП участвовали Toyota Vista и Toyota Avensis, которые двигались со стороны улицы Дуси Ковальчук, и ехавшая им навстречу Toyota Caldina. 


«Перед железнодорожным переездом "Авенсис" бьет "Висту" в заднюю левую часть. От удара "Авенсис" отбрасывает на встречную полосу в "Калдину"», — описали момент аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Столкнувшиеся Toyota Avensis и Toyota Caldina перекрыли проезд по улице Залесского, по которой можно добраться к горбольнице. Машины объезжают место аварии через парковку, скорость движения по улице упала до 2–5 км/ч.


На улице Залесского образовалась огромная пробка
На улице Залесского образовалась огромная пробка


Неделю назад массовая авария, перегородившая проезд по улице, случилась в Октябрьском районе: огромная пробка возникла на ул. Кирова.

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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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