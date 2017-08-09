Мэрия попросила новосибирцев нарисовать вместо разбитых дорог новые

Ссообщить о разбитой дороге можно с 10 августа до 10 сентября

Мэрия Новосибирска предложила жителям города выбрать дороги, которые нужно срочно отремонтировать.





«Голосование пройдет в 2 этапа. На первом этапе, с 10 августа по 10 сентября, горожанам предлагается проголосовать за те участки автомагистралей, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь», — сообщили в пресс-центре мэрии.







Оставить заявку на ремонт дороги можно на портале «Мой Новосибирск»: пользователь должен зарегистрироваться в личном кабинете, а потом отметить участок для ремонта прямо на карте города в категории «Рейтинг "Выбери дорогу для ремонта"».





К сообщению можно прикрепить фото разбитого участка.







После 10 сентября в мэрии составят список дорог, которыми недовольны горожане, а потом запустят электронное голосование. По его итогам будет составлен список улиц, которые городские власти обещают отремонтировать в следующем году в первую очередь.







Проект «Выбери дорогу для ремонта» в Новосибирске проходит третий раз. В прошлом году новосибирцы указали 37 разбитых участков, в том числе улицы Мира, Петухова, Волочаевскую, Бориса Богаткова и Софийскую.

