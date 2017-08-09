Студентке-художнице из Бердска дали 3 года за попытку уехать к жениху в Сирию

Студентку увезли в СИЗО прямо из зала суда
Студентку увезли в СИЗО прямо из зала суда


В Новосибирском окружном военном суде сегодня вынесли приговор 20-летней студентке Бердского политехнического колледжа Валерии С. — она получила 3 года колонии по редкой статье «Участие в деятельности террористической организации».


«В октябре 2016 года в целях участия в деятельности запрещённой в Российской Федерации организации "Джебхат ан-Нусра"* по приобретенным неустановленными лицами билетам собиралась вылететь в Турецкую Республику, в дальнейшем — пересечь турецко-сирийскую границу и прибыть в Сирию для участия в деятельности указанной террористической организации», — рассказал в зале суда Анатолий Медведенко, помощник прокурора Новосибирской области.


По данным спецслужб, Валерия — скромная студентка из Бердска — познакомилась с вербовщиком ещё в 2016 году. Тот уговорил её бросить родину и стать женой одного из террористов. Не сказав ничего родителям, девушка тайно собрала вещи и улетела в Москву. Кто именно помогал ей в бегстве, выяснить так и не удалось. Задержали Валерию в Шереметьево сотрудники ФСБ 2 ноября прошлого года.


Бердчанка Лиза, которая была знакома с Валерией, рассказала НГС.НОВОСТИ: около года назад девушка заявила всем своим друзьям, что уезжает с родителями в Дубай. Телефонный номер оказался заблокированным: «Она сказала, что там другие номера, поэтому телефон не работает», — вспоминает девушка.


В прокуратуре рассказали, что со своим женихом бердчанка познакомилась в соцсетях — там он представился ей Мажахетом. Ради возлюбленного Валерия приняла ислам. «В соцсетях активно искала намазы, как принять ислам. Писала комментарии, активно вела переписку с другими боевиками», — рассказал НГС.НОВОСТИ Медведенко. Чтобы не терять времени, девушка училась стрелять в местном клубе страйкболистов — во время обысков в квартире её родителей нашли макет автомата Калашникова. О том, что она делала это не из любви к спорту, подчеркивают в прокуратуре, говорит её переписка — она не раз заявляла, что хочет уехать в Сирию и участвовать в боевых действиях.


Странички Валерии С. в социальных сетях удалены — остались лишь те, где она выкладывала свои рисунки пони, лисичек и забавных персонажей из аниме. Все это время — со 2 ноября до сегодняшнего дня — сибирячка была под домашним арестом. И явно не ожидала, что 9 августа суд вынесет суровый вердикт: 3 года в колонии. Наручники на неё надели, как только судья закончил читать приговор.


«Доченька, мы с тобой! Держись», — разрыдалась в зале суда мама студентки.


Напомним, это уже второй приговор за терроризм в Новосибирске на этой неделе. Вчера суд отправил на исправительные работы лжеминёра Петра Михалёва — он звонил в торговые центры и офисные здания, представлялся Шакалом и сообщал о якобы заложенной в здании бомбе.


*организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

НГС.НОВОСТИ
Фото Александра Ощепкова

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