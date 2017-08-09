Вейперов долой, но кальяны оставьте: рестораторы Новосибирска поддержали новый запрет Минздрава

Минздрав объяснил новое предложение заботой о здоровье посетителей ресторанов





Минздрав РФ предложил запретить кальяны и вейпы в заведениях общепита — новосибирские рестораторы заявили, что запросто проживут без клиентов с электронными сигаретами, но с кальянами расставаться не хотят.





Предложение о запрете курения кальянов и вейпов в барах и ресторанах содержится в проекте программы «Формирование у россиян здорового образа жизни», разработанной Минздравом.





Новосибирские рестораторы встретили инициативу Минздрава без энтузиазма. Владелец ресторана Trend bar Григорий Крашенинников заявил НГС.НОВОСТИ, что «кальян стал символом расслабленного отдыха». По его мнению, запрет может стоить заведениям не меньше 5 % прибыли и приведёт к тому, что новосибирцы «начнут делать это в необорудованных местах».





Руководитель ресторанной группы «Конквест» Олег Ионко считает, что к оттоку клиентов запрет кальянов не приведёт. Но потери у рестораторов всё равно будут — недосчитаются 3–5 % доходов, оценил Ионко.





В то же время к запрету вейпов рестораторы относятся положительно. «Прибыли заведению это никакой не даёт, зато нередко раздражает других гостей», — признался Олег Ионко. Он не считает, что вейпы заслуживают категорического запрета — посетители легко соглашаются их выключать по просьбе персонала.







Власти развернули борьбу за здоровый образ жизни несколько лет назад — с 2014 года в России действует полный запрет на курение табака в общественных местах, включая заведения общепита. Эти ограничения привели к росту популярности электронных сигарет — вейпов. Любители альтернативного курения стали чаще собираться в городских кафе и ресторанах, чем вызвали неоднозначную реакцию у некурящих новосибирцев.