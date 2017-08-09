Ищи объезд: энергетики раскопали улицу Выставочную до конца августа

На Выставочной будут ремонтировать теплотрассу

В Ленинском районе закрыли движение транспорта по улице Выставочной — между домами № 32 и № 34.







«Отрезок улицы закрывают для движения машин в связи с ремонтом теплотрассы. Аварийные работы проводит АО "СИБЭКО"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ограничения будут действовать до 30 августа.







Закрытый для движения участок Выставочной находится неподалёку от остановки «Зональный институт», около поворота к супермаркету «Быстроном» на улице Пермитина, 24.





Улица будет закрыта для движения до 30 августа





Объехать закрытый участок улицы Выставочной можно по соседним улицам — Блюхера, Ватутина, Котовского и другим.





В конце недели в этой же части города закроют для машин участок улицы Котовского, а проезжую часть улицы Ватутина около парка Кирова сузят на восемь метров.