Ищи объезд: энергетики раскопали улицу Выставочную до конца августа

На Выставочной будут ремонтировать теплотрассу
На Выставочной будут ремонтировать теплотрассу

В Ленинском районе закрыли движение транспорта по улице Выставочной — между домами № 32 и № 34.


«Отрезок улицы закрывают для движения машин в связи с ремонтом теплотрассы. Аварийные работы проводит АО "СИБЭКО"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ограничения будут действовать до 30 августа. 


Закрытый для движения участок Выставочной находится неподалёку от остановки «Зональный институт», около поворота к супермаркету «Быстроном» на улице Пермитина, 24. 


Улица будет закрыта для движения до 30 августа
Улица будет закрыта для движения до 30 августа


Объехать закрытый участок улицы Выставочной можно по соседним улицам — Блюхера, Ватутина, Котовского и другим. 


В конце недели в этой же части города закроют для машин участок улицы Котовского, а проезжую часть улицы Ватутина около парка Кирова сузят на восемь метров.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 2408
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено