Ищи объезд: энергетики раскопали улицу Выставочную до конца августа
В Ленинском районе закрыли движение транспорта по улице Выставочной — между домами № 32 и № 34.
«Отрезок улицы закрывают для движения машин в связи с ремонтом теплотрассы. Аварийные работы проводит АО "СИБЭКО"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ограничения будут действовать до 30 августа.
Закрытый для движения участок Выставочной находится неподалёку от остановки «Зональный институт», около поворота к супермаркету «Быстроном» на улице Пермитина, 24.
Объехать закрытый участок улицы Выставочной можно по соседним улицам — Блюхера, Ватутина, Котовского и другим.
В конце недели в этой же части города закроют для машин участок улицы Котовского, а проезжую часть улицы Ватутина около парка Кирова сузят на восемь метров.
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Ольга Власова
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)