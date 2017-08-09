На почте потеряли 28 тысяч, которые сибирячка отправила внукам в Киев

Жительница Новосибирска Мария Борисова решила сделать подарок внукам на 1 сентября
Жительница Новосибирска Мария Борисова решила сделать подарок внукам на 1 сентября

Жительница Новосибирска Мария Борисова отправила дочери в Киев 28 тысяч рублей через Почту России — деньги не дошли.


«15 июля я оформила денежный перевод дочери в Киев. Деньги предназначались двум внукам на 1 сентября, решили подготовить их к школе. Сейчас через банки отправлять деньги проблематично, даже через Western Union уже не отправишь. Я оформила перевод через отделение на Петухова, 20. Как вы понимаете, деньги ей не пришли», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Мария Борисова. 


Через пару дней после перевода на горячей линии Почты России сообщили, что операция в системе не зарегистрирована, утверждает женщина. 


«Тогда я вернулась снова на почту, 


сотрудники там развели руками и сказали: "Ну это же Украина, там всякое бывает". Меня попросили уйти и "не портить настроение". 


А это мои две пенсии, понимаете? У меня на руках документ есть, что деньги были приняты, а где они, никто не знает. Причём за неделю до этого я попробовала и отправила 2 тысячи — они дошли за день», — пояснила Борисова.


В начале августа жительница Новосибирска обратилась в отдел защиты прав потребителей администрации Кировского района — там Борисовой помогли составить жалобу. Почта приняла заявление, но никакого ответа на него пока не последовало, добавила Мария Борисова.


В пресс-службе Почты России пояснили, что задержка перевода произошла из-за технического сбоя, но до Киева деньги всё-таки дойдут. «Почтовый перевод денежных средств произведён, адресат может его получить в ближайшие дни. Ранее был временный технический сбой, который был устранён специалистами IT-службы предприятия совместно с подрядчиками», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Почты России.


Читатели НГС часто сообщают о курьёзах в почтовых отделениях Новосибирска — в июле житель «Стрижей» получил по почте кусок пластилина вместо смартфона, который он купил на AliExpress.

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Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой

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