На стройке в Кировском районе упал кран

Опоры крана не выдержали

Днём 9 августа на стройплощадке в Кировском районе Новосибирска упал на бок 22-тонный кран.





«Перегруз был у крана. Он плиту тяжёлую взял, в районе 5 тонн. Начал её выгружать в сторону, опоры не выдержали — кран упал. Рабочий живой, в порядке с ним всё», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.







На окраине Кировского района строятся два жилых комплекса: «Фламинго» и «Берёзки – Элитный». В ЖК «Фламинго» пояснили, что кран работал не на их стройке, а в ЖК «Берёзки» попросили отправить письменный запрос.







Один из последних случаев, когда в Новосибирске упал строительный кран, произошёл в прошлом году. Тогда не обошлось без ущерба: техника рухнула на жилой дом, повредила два балкона и раздавила машину.

