На стройке в Кировском районе упал кран

Опоры крана не выдержали
Опоры крана не выдержали

Днём 9 августа на стройплощадке в Кировском районе Новосибирска упал на бок 22-тонный кран.


«Перегруз был у крана. Он плиту тяжёлую взял, в районе 5 тонн. Начал её выгружать в сторону, опоры не выдержали — кран упал. Рабочий живой, в порядке с ним всё», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.


На окраине Кировского района строятся два жилых комплекса: «Фламинго» и «Берёзки – Элитный». В ЖК «Фламинго» пояснили, что кран работал не на их стройке, а в ЖК «Берёзки» попросили отправить письменный запрос.


Один из последних случаев, когда в Новосибирске упал строительный кран, произошёл в прошлом году. Тогда не обошлось без ущерба: техника рухнула на жилой дом, повредила два балкона и раздавила машину.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

Прочтений: 1228
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено